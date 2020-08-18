🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 財經

談康友董座捲款潛逃　謝金河：上萬投資人股票變壁紙

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-18 20:06:24

▲康友驚爆掏空，董事長黃文烈也已失聯，財信傳媒董事長謝金河認為，這是典型的價值毁減。（圖／康友提供）
▲康友驚爆掏空，董事長黃文烈也已失聯，財信傳媒董事長謝金河認為，這是典型的價值毁減。（圖／康友提供）
曾經是國內生技股王的康友驚傳掏空案，董事長黃文烈失聯、高層出走，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，一家股價曾經到達538元的公司，很可能因此價值歸零，這是典型的價值毁滅。

謝金河以「創造價值與毀滅價值」分析康友案，劈頭就指出，勤業眾信兩位會計師簽證的財務報表原來是假的！他指出，這對勤業會計師事務所會是巨大重傷害，也對台灣公司治理投下一個大炸彈，更令人對來自中國大陸的KY公司充滿戒心，受到衝擊的可能有上萬投資人，手上的股票可能變成壁紙。

謝金河指出，以康友提報的第一季財報來看，康友帳上現金25.058億元，成本衡量的可流動資產34.04億元，總負債23.79億元，這怎麼看都是一家財務健全的公司，沒想到勤業簽出來的報表是假的。

他認為，康友是一家大輸液公司，過去每年都賺超過一個股本以上，2015年EPS最高達15.85元，2018年股價一度漲到538元，後來因為黃文烈偷賣股票，一度連跌14支停板，從此形象跌入谷底，如今一攤牌，老闆逃之夭夭，一家股價到過538元的公司，很可能價值歸零，這是典型的價值毀滅！

與康友正相反的是海悅，謝金河說，該公司原是力晶半導體旗下子公司力捷，股價一度跌到0.8元，黃希文領導的海悅廣告借殼上市，拿下經營權，海悅是房地產代銷公司，由黃希文，王俊傑，曾俊盛，林輔政四個人合力創業，他們先從減資再私募，2014年重新出發，2016年谷底的時候，EPS只有0.12元，此後年年有好成績，去年EPS達6.5元，今年房地產熱絡，海悅7月單月營收3.598億元，前7月營收比去年同期成長167.7%，海悅上半年淨利4.72億元，EPS更達5.19元，這家當年只有0.8元的企業，如今股價漲到94.5元，創業夥伴同心，大家群策群力，加上房市活絡，海悅市值推升至81.7億元，這是積極創造價值的公司。

謝金河指出，掏空公司，老闆跑路，所有股東受害；反之，創造價值的公司，經營者得到肯定，小股東也豐收，這兩條不同的平行缐，值得大家深思！

關鍵字

生技 康友 價值 謝金河 黃文烈

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽