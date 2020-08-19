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韓流退去！高雄房價呈現「北東漲、南西跌」

記者賴志昶／綜合報導
calendar_today2020-08-19 11:04:51

▲高雄鳳山房價成長力道較西子灣有略強的現象，不過房價區間仍然相對平穩。（圖／中信房屋提供）
▲高雄鳳山房價成長力道較西子灣有略強的現象，不過房價區間仍然相對平穩。（圖／中信房屋提供）
去年風光一時的高雄房市，今年褪去政治熱度之後，房地產交投情況也出現變化。至1至7月為止，高雄市建物所有權買賣累計移轉棟數，比起去年同期減少了11.4%，明顯遜於其他五都，房價表現更是此起彼落。據房仲業者統計，高雄捷運紅橘兩線各站住宅平均單價呈現「北東漲、南西跌」的變化，以捷運橘線為例，過往生活機能佳，距高雄傳統核心市區較遠的區域，今年房價都微幅向上拉升，高雄民眾的購屋傾向似乎已有了細微的變化。

中信房屋研展室副理張漢超表示，今年高雄房市交易表現應只是進入收斂，實際上是看淡不淡；比較今年與前年同期交易量即可發現，高雄市今年仍有5.2%的成長率，顯示今年是繼去年交易爆量後的拉回、成長趨勢並未改變；在房價的部分，各區域雖是漲跌互見，不過若就捷運各站周邊住宅平均單價來觀察，北高雄房價成長力就有略勝南高雄的表現，東西向鳳山端的表現也優於西子灣端。

▲高雄捷運紅線2018與2020年房價變化。（圖／中信房屋提供）
▲高雄捷運紅線2018與2020年房價變化。（圖／中信房屋提供）
觀察高雄車站以北的14處捷運站，今年以來即有11站的平均成交單價超越前年，這樣的情形反映了北高雄目前的熱度，其中之一便是台商回流的挹注。張漢超指出，美中貿易戰開打後即有不少台商返回高雄置產，而後接二連三發生的香港反送中事件及新冠肺炎疫情，更加深台商落葉歸根的意願。而台商多偏好北高雄農十六、美術館等地，主要是看中產品較新、環境寬敞等特色，因此一路往北到左營、岡山，都已是建商積極獵地的區域，為的就是推出與市場需求相符的特色產品。

▲高雄捷運橘線2018與2020年房價變化。（圖／中信房屋提供）
▲高雄捷運橘線2018與2020年房價變化。（圖／中信房屋提供）
東西向的部分，也同樣出現鳳山端房價成長力道較西子灣端略強的現象，不過房價區間仍然相對平穩。張漢超表示，高雄車站以東往鳳山方向生活機能並不差，只是過去置產熱區多集中在開發較早、位居商業中心的西側地帶，但隨著東側鳳山地區建案的釋出與鐵路地下化打通了交通動線，有越來越多高雄在地人開始朝鳳山方向來尋找屋齡較新、環境機能也相當的標的來置產，房價也逐漸貼近西子灣側的前金、鹽埕、鼓山等區。

張漢超認為，經歷去年的爆起之後，今年高雄房市之所以仍延續既有的成長趨勢，除了近年建商的積極佈局與市政府對於港都的營造、為高雄房市增添不少話題性之外，最主要還是當地房價基期較低，因此吸納了不少外地客入市，這樣的趨勢短期仍不會改變，預期房地產後勢也可望持續穩定發展。

關鍵字

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