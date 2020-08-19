基本工資調漲　工商大老林伯豐：勉強接受但政府應有配套

中華民國三三企業交流會今日舉行8月例會，並邀請總統蔡英文與工商企業座談交換意見。三三會理事長許勝雄會前受訪也談到基本工資調漲的影響。
他說，整個大環境是要企業與員工共同努力面對，企業適當調高員工薪資，員工體恤大環境疫情影響，找到大家可接受條件是OK，「我想應該還好吧，應該可以接受」。
許勝雄也提到，雖然企業會增加30多億費用包括勞保、健保等，但企業本來就會去照顧員工，這也是應該要做的事，只是原本資方認為有疫情不要再漲，目前看來疫情影響是長期的，尤其很多國家為經濟解封後，疫情又上升，因此經濟與疫情之間的平衡要花很長時間去做調整。
工商協進會理事長林伯豐受訪時談到，基本工資調漲對中小企業及微型企業是有影響的，「我們一直期待疫情後再調整」，但既然已定案，也不希望勞資對立惡化，因此也同意這執行，只是他也希望政府可以提出配套措施，包括營所稅調降回原來的17%、企業未分配盈餘免徵5%、紓困3.0在立法院盡早通過及外勞與本勞基本工資脫鉤等。
遠東集團董事長徐旭東認為，每年調整一點讓勞工朋友生活好一點，也是應該的事，但任何調整都要跟著經濟本身來做衡量，這段時間因疫情關係，有些企業的確是滿辛苦的，是否一定要在這時間調整，還是要看各行業情況，有些需要，有些不見得要，但這調整幅度不到1%，他覺得應該還可以。