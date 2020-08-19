誠品持續調整體質　下半年計畫關3店盼先蹲後跳

誠品為了調整體質，今年上半年陸續關店，包括台東、台南安平、士林、高醫、實踐等據點都結束營業，敦南店更是因為租約到期跟大家說掰掰。而誠品生活今日表示，下半年將關三店，包括北車捷運書店、中壢SOGO店與東湖店，加總合計營業面積其實僅佔總營業坪數約3%，屬於疫情當中開源節流計畫裡的費用節約項目，預計2020年完成8到10家計畫性關店。
日前8月7日媒體才報導台北車站M8的捷運店將在8月29日結束營業，誠品證實並表示，為了產生綜效，8月30日起捷運店將整合到K區的「站前店」，商場仍將持續營運。誠品進一步表示，今年4月得標續約經營的台北車站K區站前店，與既有M區捷運店合計將近7,700坪的營業空間，亦將於第四季後進行局部改裝。
面對疫情後的新消費趨勢，誠品生活董事長吳旻潔早在今年5月的股東會就曾預告「不只上半年要關，下半年也會用力關」，今年將積極進行體質調整，果斷關閉不具經營效益的通路，重新進行資源配置，除了已持續默默佈局近3年的全通路計畫，目標是成為台灣民眾「閱讀與生活的全通路平台」，也將於下半年更新更完善的會員制度與APP數位服務，「希望誠品生活近250萬名的會員，在明年開始就可以有感體驗誠品生活全通路的服務。」
而調整體質過後，誠品仍會依照未來性、獲利性、公共性三個條件來展店，並不會停下腳步。未來會從小型社區店到後續與裕隆合作將開出的大型購物商場，預期連鎖而不複製的經營模式，將迎來新一階段的突破。