誠品持續調整體質　下半年計畫關3店盼先蹲後跳

加總合計營業面積其實僅佔總營業坪數約3%，屬於疫情當中開源節流計畫裡的費用節約項目，

今年4月得標續約經營的台北車站K區站前店，與既有M區捷運店合計將近7,700坪的營業空間，亦將於第四季後進行局部改裝。