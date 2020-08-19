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誠品持續調整體質　下半年計畫關3店盼先蹲後跳

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-19 13:30:20

▲誠品生活繼今年上半年關了6家店後，今（19）日表示下半年還要再關3家店，包括北車捷運書店、中壢SOGO店與東湖店。(圖／擷取自誠品官網，圖為北車捷運店)
▲誠品生活繼今年上半年關了6家店後，今（19）日表示下半年還要再關3家店，包括北車捷運書店、中壢SOGO店與東湖店。(圖／擷取自誠品官網，圖為北車捷運店)
誠品生活繼今年上半年關了6家店後，今（19）日表示下半年還要再關3家店，包含日前媒體報導過的北車捷運書店8月底結束營業，另外還有中壢SOGO店與東湖店，將分別於8月23日與10月底結束營業。誠品指出，關店調整體質的同時，也將針對發展潛力店型如誠品信義店、松菸店、台北車站K區地下街站前店和新竹巨城店等店投入改造。

誠品為了調整體質，今年上半年陸續關店，包括台東、台南安平、士林、高醫、實踐等據點都結束營業，敦南店更是因為租約到期跟大家說掰掰。而誠品生活今日表示，下半年將關三店，包括北車捷運書店、中壢SOGO店與東湖店，加總合計營業面積其實僅佔總營業坪數約3%，屬於疫情當中開源節流計畫裡的費用節約項目，預計2020年完成8到10家計畫性關店。

日前8月7日媒體才報導台北車站M8的捷運店將在8月29日結束營業，誠品證實並表示，為了產生綜效，8月30日起捷運店將整合到K區的「站前店」，商場仍將持續營運。誠品進一步表示，今年4月得標續約經營的台北車站K區站前店，與既有M區捷運店合計將近7,700坪的營業空間，亦將於第四季後進行局部改裝。

面對疫情後的新消費趨勢，誠品生活董事長吳旻潔早在今年5月的股東會就曾預告「不只上半年要關，下半年也會用力關」，今年將積極進行體質調整，果斷關閉不具經營效益的通路，重新進行資源配置，除了已持續默默佈局近3年的全通路計畫，目標是成為台灣民眾「閱讀與生活的全通路平台」，也將於下半年更新更完善的會員制度與APP數位服務，「希望誠品生活近250萬名的會員，在明年開始就可以有感體驗誠品生活全通路的服務。」

而調整體質過後，誠品仍會依照未來性、獲利性、公共性三個條件來展店，並不會停下腳步。未來會從小型社區店到後續與裕隆合作將開出的大型購物商場，預期連鎖而不複製的經營模式，將迎來新一階段的突破。

關鍵字

誠品生活 吳旻潔 誠品 關店 體質調整

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