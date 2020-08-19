何時併中壽？開發金提3原則　建信人壽香港上市無時程表

開發金公布今（2020）年第2季自結稅後獲利35.24億元，上半年累計獲利30.36億元，另整體獲利受疫情影響已逐步趨緩，開發金7月自結稅後獲利22.63億元，為今年度單月新高；累計前7月稅後獲利53億元，每股盈餘0.36元，其中上半年獲利貢獻最高的子公司中國人壽，因疫情趨緩及商品策略奏效，上半年稅後淨利80億元，創下歷史同期新高，其中開發金認列22.1億元，未來將持續聚焦推動高價值產品，以提升新契約價值利潤率。
凱基銀行的核心收益維持穩健成長，上半年稅後淨利17.9億元，核心淨收益穩健維持5%年成長，金融市場淨收益也由第1季虧損轉為第2季的盈餘。將持續優化存款結構，以降低資金成本；同時因應市場降息，調整訂價與授信結構，以穩定收益。凱基銀行的資本結構健全，資產品質亦相當穩健。
凱基證券由於經紀業務收入及投資收益的提升，第2季也已轉虧為盈，上半年獲利24.1億元，無論台灣或海外據點，第2季都已恢復獲利動能。除了加強風險控管，凱基證券也持續推動國際化，並掌握長線佈局契機。截至2020年7月底，凱基投信資產管理規模為新台幣1,823億元，境內公募基金業界排名第7。
中華開發資本第2季仍受到部分國際投資部位按市值估價變動的影響，上半年虧損14.62億元，惟多是未實現的評價損失。不過，中華開發資本因應開發金控的資本規畫，持續活化自有資產，第2季底資產管理規模達369億元，其中南京東路大樓處分進度，目前積極準備相關作業中，將依照原定計畫進行。
在併購中國人壽時程部分，徐道義強調未來還是會在符合穩定的財務結構、合宜資金規畫及兼顧雙方股東權益下進行。至於總部搬遷方面，金控及子公司董事會已通過相關預算，並進行相關室內設計，目前就配合屋主中壽交屋時程，希望可如期在年底搬遷至新總部大樓。
另有關建信人壽在香港掛牌上市的進度，中壽總經理黃淑芬說，上市是很重要的事，隨著外在環境影響，香港從去年至今一直沒有很平靜，目前也在研究何時上市及最適合的上市時間點，只是因外在仍動盪，還沒有明確時間表。