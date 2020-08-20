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疫情加美中緊張情勢升高　民眾台股樂觀指數連2月下滑

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-20 09:26:04

▲全球疫情加速蔓延，加上美中關係緊張情勢上升，民眾對台股樂觀度也連續2個月下跌。(圖／NOWnews資料照片)
▲全球疫情加速蔓延，加上美中關係緊張情勢上升，民眾對台股樂觀度也連續2個月下跌。(圖／NOWnews資料照片)
國泰金控今（20）日公布今（2020）年8月國民經濟信心調查結果，在全球疫情加速蔓延，加上美中關係緊張情勢上升，也影響民眾對未來景氣看法，景氣展望指數連2月下滑至1.9，大額消費意願指數下降至1.1，顯示近期台灣防疫措施再度緊縮影響民眾大額消費行為。同時，股市樂觀指數亦連2月下滑至-2.5，風險偏好指數微幅上升至4.7 ，走揚幅度趨緩。

這項調查是在今年8月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬1048份有效填答問卷。

國泰金指出，根據國發會最新公布的6月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，8月景氣現況指數則連4月改善至2.9，然全球疫情加速蔓延，且美中關係緊張情勢上升，壓抑展望指數連2月下滑至1.9。

雖然民眾薪資上漲預期指數走高至-6（7月為-7.7），連4個月上揚，但大額消費意願指數下降至1.1（7月為7）。

根據主計總處估計今年經濟成長1.67%，通貨膨脹率-0.32%，8月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4%（7月為1.4%），有85%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上。

至於民眾對於今年平均通膨預期值維持在0.41%（7月為0.41%），預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則維持在92%（7月為92%），顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

民眾樂觀情緒因疫情與美中關係而續滑，風險偏好則升幅趨緩。國泰金分析全球疫情加速擴張，且美中緊張情勢升溫，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪，8月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連2月下滑至-2.5（7月為5.2），風險偏好指數微幅上升至4.7（7月為4.3），走揚幅度趨緩。

關鍵字

國泰金 經濟成長率 中美關係 消費 股市

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