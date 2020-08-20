疫情加美中緊張情勢升高　民眾台股樂觀指數連2月下滑

這項調查是在今年8月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬1048份有效填答問卷。
國泰金指出，根據國發會最新公布的6月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，8月景氣現況指數則連4月改善至2.9，然全球疫情加速蔓延，且美中關係緊張情勢上升，壓抑展望指數連2月下滑至1.9。
雖然民眾薪資上漲預期指數走高至-6（7月為-7.7），連4個月上揚，但大額消費意願指數下降至1.1（7月為7）。
根據主計總處估計今年經濟成長1.67%，通貨膨脹率-0.32%，8月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4%（7月為1.4%），有85%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上。
至於民眾對於今年平均通膨預期值維持在0.41%（7月為0.41%），預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則維持在92%（7月為92%），顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。
民眾樂觀情緒因疫情與美中關係而續滑，風險偏好則升幅趨緩。國泰金分析全球疫情加速擴張，且美中緊張情勢升溫，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪，8月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連2月下滑至-2.5（7月為5.2），風險偏好指數微幅上升至4.7（7月為4.3），走揚幅度趨緩。