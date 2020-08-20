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洗衣潔品年銷售74億　永豐實攻「膠囊」估帶動業績漲25%

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-20 13:56:44

▲看好膠囊洗衣品市場大爆發，永豐餘集團消費品實業（永豐實）旗下橘子工坊品牌，趁勢推出零添加水洗衣膠囊，預計推出上市後將帶動潔品業績上漲25%。圖為永豐實台灣區總經理徐志宏（圖／記者許家禎攝）
▲看好膠囊洗衣品市場大爆發，永豐餘集團消費品實業（永豐實）旗下橘子工坊品牌，趁勢推出零添加水洗衣膠囊，預計推出上市後將帶動潔品業績上漲25%。圖為永豐實台灣區總經理徐志宏（圖／記者許家禎攝）
根據統計，台灣洗衣清潔用品市場從2019年7月至2020年6月整年銷售額為新台幣74億，年增14%，其中主要成長動能來自天然訴求產品，以及膠囊型態洗劑。而永豐餘集團消費品實業（永豐實）旗下橘子工坊品牌，也緊抓趨勢推出號稱全球首見的零添加水洗衣膠囊，預計推出上市後將帶動潔品業績上漲25%。

永豐實指出，洗衣市場型態正在逐漸轉變，從洗衣皂、洗衣粉到洗衣精，現在則是進入洗衣膠囊時代。而近幾年洗衣產品成長動能在天然訴求產品，以及膠囊型態洗劑，其中膠囊型態洗劑成長幅度驚人，銷售額短短1年增加5成，平均每100個家戶中就有10個家戶使用膠囊洗劑。

永豐實指出，膠囊洗劑便利性、使用時不須計量、方便儲放等優勢，頗受忙碌現代人青睞。但也有缺點，就是太化學香味、放太久外膜會軟化，以及排汗衫、禦寒衣無法受到膠囊中內含的柔軟精清洗。

看準膠囊洗劑時代來臨大爆發，永豐實旗下橘子工坊研發推出新型態洗衣膠囊，號稱只要一顆就能達到制菌洗淨病毒、去汙、柔軟、淨白與除臭等功效。而業者也首度採用募資方式，自8月5日於 flying V募資平台上架以來，短短1周即突破百萬元大關，金額是相關產品的10倍，顯見民眾期待新商品的便利性與功效。

目前永豐實分為兩大事業，一是紙品、二是潔品，其中紙品兩岸營收占比高達9成，潔品包括橘子工坊的產品占比約10%。而在整個台灣潔品市場中，永豐餘產品市占8%，訴求天然的橘子工坊則在天然潔品中市占25%。業者預計今年8月新品新型態洗衣膠囊推出上市後，年底前將帶動潔品業績成長25%，並看好該膠囊洗衣新品明年業績成長60%。永豐實預計年底興櫃，最快明年9月上市櫃交易。

關鍵字

永豐實 永豐餘 清潔品 膠囊洗衣 洗衣

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