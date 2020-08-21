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望子成龍！4成家長盼孩子出國　但過半教育金備不到200萬

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-08-21 10:21:19

▲根據國內壽險公司調查發現，父母支持子女唸書到大學畢業甚至更高，有4成以上家長考慮讓孩子出國，但教育金準備不到200萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲根據國內壽險公司調查發現，父母支持子女唸書到大學畢業甚至更高，有4成以上家長考慮讓孩子出國，但教育金準備不到200萬元。（圖／NOWnews資料照）
根據教育部統計，107學年度高中以上學校學生申請就學貸款的人數達47萬2351人次，總貸款金額高達198億元，顯示不少家庭在教育金的準備上仍有不足。國內壽險公司調查也發現，台灣父母普遍重視子女教育，有86.8%的父母平均每月支出超過新台幣2501元在子女才藝上，逾6成家長願意支持孩子至大學畢業，甚至有近3成家長願培養孩子到研究所以上，並有超過4成考慮送孩子出國，但在教育金的規畫上，過半數準備不到200萬元。

保誠人壽連續3年透過網路調查了解民眾準備子女教育金的計畫與考量，根據最新「教育金準備暨親子互動調查」結果發現，台灣父母普遍重視子女教育，有63.5%家長願意支持孩子至大學畢業，26.5%的家長甚至願意培養孩子到研究所或以上。在考慮送子女出國留學的意願調查中，有43%家長考慮送孩子出國，其考量因素以「增強外文技能與國際觀，未來可增加更多工作機會」比例最高，占了82.4%。

在培育子女興趣與才藝的意願上，67%的家長會安排子女利用課餘時間培養其他興趣，其中以「外語類」（67%）比例最高，僅次外語的則為「作文類」（47.3%），顯示父母相當在意子女未來的語文能力，以及普遍存在習慣圖像化閱讀的今日，寫作能力訓練已成父母希望孩子能夠加強的部分。

另一方面，因應科技潮流，電腦程式與人工智慧等訓練也逐漸受到家長重視，有超過4成的家長選擇電腦程式、網頁設計與人工智慧AI、機器人科學作為子女課餘時間的才藝培育，而86.8%的父母平均每月支出超過新台幣2501元在子女才藝上。

不過，在調查父母對教育準備金的規畫上，發現過半數的父母認為準備200萬以下就夠了，占比達52.6%，對比2018至2019年的調查結果，超過半數以上的受訪者預計準備新台幣300萬元以上的教育經費，顯示受訪父母對教育經費的準備及認知有下滑的趨勢。若考量每年物價調整與出國留學費用變化，在子女教育金的準備上，勢必將需要更多的資金，與調查結果相比，足見許多人對於子女教育金的需求，是低估的。

進一步了解父母準備子女教育金的工具選擇上，多數父母的理財仍傾向保守，以定存等相對穩健的工具占比最高，占70.9%，其次為債券占54.5%。從調查中也發現，在選擇保險為理財工具的父母當中，分紅保單以其長期穩健的特色，在諸多保險商品中為許多父母的首選，占54.9%。

關鍵字

保險 定存 保誠人壽 分紅保單 教育金

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