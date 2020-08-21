吳東興曾引進《上帝也瘋狂》　熱愛攝影把百貨變藝文展場

吳東興1939年出生於新竹，為新光集團主要創辦人吳火獅之兄吳金龍長子，畢業於東吳大學外文系，早期出任過新光育樂百貨總經理，1980年引進電影「上帝也瘋狂」造成風潮。1989年與日本三越集團共同成立新光三越百貨，出任董事長。
1991年創立新光三越首家店台北南西店，也是首家有文化會館的百貨公司。吳東興熱愛攝影，1995年成立新光三越文教基金會，他就親自擔任董事長，1997年當信義計畫區還沒有百貨時，台北信義新天地A11就以首家百貨之姿領先進駐。而後陸續有兒子進入集團協助，使2010年新光三越營收創新高，榮登當時全台百貨「營收王」及「獲利王」，去（2019）年新光三越業績也突破800億元。
吳東興熱愛攝影是出了名的，1961年吳東興作品「森林旋舞曲」榮獲台北攝影沙龍年度最佳作品、台灣大學第一屆國際學生沙龍銀牌獎、美國洛杉磯及巴西聖保羅國際沙龍入選。同年作品「春霧」也榮獲台北沙龍3月份特選作品、第二屆青年攝影學會作品第一名、西班牙第三十八屆國際沙龍最佳風景獎。
吳東興對於推廣相關文藝活動與展演更是不遺餘力，2001年起創立新光三越兒童藝術季，為國內唯一國際性的大型兒童畫展；2007年創立新光三越國際攝影展系列活動，也是國內規模最大的攝影展。
吳東興也自2001年開始，連續11年在全台各地舉辦攝影個展，今年2月「意境－吳東興攝影展」，他也親自出席、留下身影，如今傳來逝世的消息，令不少藝文界、百貨界人士不捨哀痛。