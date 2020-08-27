買房養老／別靠政府！張金鶚也想這樣做　呼籲推動專法

張金鶚說「基本上我支持一定要以房養老！」現在年金被砍的一大堆，坦白講年輕人自己都養不起了，也沒錢給自己的父母，加上政府長照政策也有限，所以基本上要靠自己養，不能相信政府會照顧你，自己要努力一點，可是年紀大了沒有收入，努力了一輩子可能就只有房子，因此「以房養老」是他一直想要推動的政策。
他提到目前「以房養老」大概有3類，第一類就是以銀行為主體的「逆向抵押貸款方案」，把房子抵押給銀行，銀行把借錢給你，這好處是房子還是你的，將來往生後，只要子女把錢還掉，還是可以繼承房子，這也是國外普遍的做法。但目前台灣在這方面還沒有太多經驗，加上政府也擔心「以房養老」有些風險，像是長壽風險，貸款的錢可能不夠用。還有房子可能因時間關係縮水，貸款成數可能偏低，還有利率風險等，因此有些人覺得誘因不大，但好處房子還是你，子女還錢後，還是可以繼承這房子。
如果覺得房子抵押貸款成數太低，張金鶚說還可學國外或現在台灣以壽險業者為主體的「售後租回年金方案」。由於「以房養老」的精神就是「在宅老人、尊嚴生活」，而售後租回，每月扣掉房租，還可拿到一筆錢並可透過信託等方法加運用，但目前國內壽險業還沒有這類案，主要覺得風險太高，主管機關對於是否開放壽險業承做也有些考量，但商業不動產部分已在做。
第3類則是以社福機構為主體的「社會照護服務方案」，也可說是公益型的「以房養老」，將不動產捐贈給社福機構，再由社福團體協助照顧生活起居等，社福團體亦能利用此房產作為據點，繼續推動公益，讓社會受惠，這也張金鶚最推崇的方式。他覺得這「利人利己」，基本上某程度有社福機構照顧生活又可做公益，這是很棒的事，目前國內也有2、3個案例，而對於沒小孩的他，張金鶚說，他將來也希望自己可以這樣做。
確實，銀行還未推動「以房養老貸款」之前，伊甸基金會在2004年至2013年間就接受時年72歲的郭先生委託，以捐贈房舍兼顧安養的方式與伊甸合作，預先安頓自己的晚年生活，並透過社福團體將愛心擴及更多弱勢朋友。
由於郭老先生沒有子女，他希望將房子捐贈給伊甸，但要求在他身故前，保有房子使用權，當他生活無法自理時，由伊甸照顧。伊甸接受了捐贈，照顧陪伴郭老先生8年，其間伊甸除了定期面訪和電訪，郭老先生需要就醫住院、請看護，或一度轉住養老院，都由伊甸人員陪同。而郭老先生辭世後，伊甸把老先生捐贈位於南海路的房子，轉做愛心棧，提供偏遠地區重症病患北上就醫時的住宿。
郭老先生的案例事隔多年後，伊甸在2017年接下木阿姨的服務案，並在2019年10月通過「附負擔捐贈以房養老服務辦法」，正式啟動伊甸的以房養老服務。
不過，張金鶚認為目前台灣很多法令都是互相競合，一直希望政府能推「以房養老」條例，透過第三方公正制度納含金融、物管、社福等規範，保障雙方權利，也能增加一般社會大眾對此方案的信任，使老後生活的選擇更多元，政策推動也會更有效率。
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