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貿易戰華為禁令進程剖析　台積電、聯發科股價兩樣情　

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-24 13:46:02

▲台股權值股台積電、聯發科同為華為概念股，但近來股價呈現兩樣情。(圖／NOWnews資料照片)
▲台股權值股台積電、聯發科同為華為概念股，但近來股價呈現兩樣情。(圖／NOWnews資料照片)
台股權值股台積電、聯發科同為華為概念股，但近來股價呈現兩樣情，今（24）日台積電強勢走揚，盤中最高來到434.5元，貢獻大盤50多點以上，領軍台股由黑翻紅，一度衝上12700點關卡。但反觀聯發科，一路慘綠，收盤跌約2.4%。算算從今年3月低點約270多元，到5月中高點超過730多元，到現在又回落收在590元，600元失守。

美國商務部在去年5月將華為列入貿易黑名單，規定只要產品中美方技術含量達25%以上者，就會被限制出貨給華為。當時大家關注台積電華為訂單是否受到影響，因為華為是台積電第二大客戶，（僅次第一大客戶蘋果）2019年營收佔比就佔台積電整體營收14%。當時台積電回應，因美國技術含量低於25%，因此未受到影響。

但自今年初開始，市場又傳出華為禁令要升級，美國技術含量門檻將從25%降到10%。直到4月中，台積電法說會表示，若實施，確實短期內營運會受到影響，但也強調這樣長期趨勢仍在的情況下，供應鏈勢必重新調整取得平衡，「客戶此消彼長，對公司影響範圍也會逐漸縮小」。

而今年5月中，美方對華為禁令再度出招，限制更為嚴格，舉凡廠商使用任何美國的技術或設計的半導體晶片出口給華為時，都必須得到美國政府的出口許可證，即使是在美國以外生產的廠商也不例外。

台積電顯然早預期，4月中法說會已打過「預防針」，7月中法說會上董事長劉德音親自表示，9月14日後不再出貨給華為，也不接華為訂單。原本外界認為，台積電華為訂單流失將是一大損失，但台積電市值卻屢創新高，7月底市值突破4000億美元關卡，來到4317.4億美元，超越VISA，與蘋果、微軟、亞馬遜等美國科技公司列在同榜上。

這是因為台積電高階製程符合5G世代與AI、高速運算的趨勢，技術獨步全球、良率高，已能量產7奈米與5奈米，大大超車英特爾與南韓三星。也因此，雖然台積電流失華為訂單，但在時勢驅使之下，訂單需求快速被蘋果、超微與高通吃下，5奈米晶片產能供不應求。

這也讓人聯想到，台積電日前宣布斥資8.6億元購買益通光能科技在南科的廠房以及附屬設施，就是在積極部屬產能。其實，若再加上今年上半年力特、家登位於南科的廠房設備也都處分給予台積電，算算台積電共支出51.7億元添購廠房與設備，不論是為了火熱的市場訂單或是為3奈米部屬似乎也都很合理。

但反觀聯發科，同為華為供應鏈股價最近卻探底，與台積電呈現兩樣情。其實，回顧今年5月中，美方華為禁令再升級、限制擴大，華為手機晶片發展受阻，因此市場揣測華為可能轉單聯發科，甚至傳出華為可能為規避美方制裁，擬透過聯發科間接採購台積電生產的晶片，即便聯發科罕見在盤中重訊否認，但股價節節攀升，從440元左右飆升到8月初的732元，更有外資法人喊出千元天價。

而隨著華為禁令趨嚴，本月17日美國國務院發布聲明，支持商務部擴大限制華為取得未經特別許可的半導體公司，其中包括藉由美國軟體或技術開發或生產的外國第三方IC設計晶片公司，隨後聯發科股價便出現賣壓，雖然聯發科重訊指出「正密切關注美國出口管制規則的變化，估對公司短期營運狀況無重大影響」，但股價趴地打入跌停板，市值跌落至兆元之下。

這兩三天市場又傳出，有供貨華為的手機零組件供應廠收到通知，華為手機因晶片問題暫停開發，受到利空影響，聯發科今日股價也重挫，失守600元大關，收盤跌19元，跌幅達3%以上，收在585元。至於台積電盤中最高來到434.5元，收盤漲3.5元，漲幅0.8%，來到428元。

 

關鍵字

台積電 聯發科 貿易戰 華為禁令 股價

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