台積電再買廠、美中將重啟談判　台股早盤漲逾160點

美股道瓊指數24日上漲378.13點，或1.35%，收28,308.46點；標普500指數上漲34.12點，或1.00%，收3,431.28點；那斯達克指數上漲67.92點，或0.60%，收11,379.72點；費城半導體指數上漲21.04 點，或0.96%，收2,198.33點。而台積電ADR收盤則漲0.7%。
台北股市今日開盤漲59.27點，加權股價指數以12706.4點開出，10點半過後大漲160多點，漲幅1%以上，突破12800點之上，一度來到12812點。權值股台積電昨日公告斥資48.4億元買南科面板廠瀚宇彩晶興建中廠房及附屬設施，作為擴產之用，而這也是台積電今年第四度購買南科的廠房，總計共達1百億元多。而今日台積電以433元開出，9點半過後再拉高漲6元，漲幅1.4%，來到434.5元。
其他權值股與大型股，如鴻海也漲1.3%，來到78.4元。大立光漲0.8%，來到3635元。聯發科也漲1%以上，來到591元。另外，群創、友達、和碩、緯創、國巨與南亞科則漲1到3%左右，不過聯電相對弱勢，開高走低跌1.5%。至於今日焦點則是航運股，長榮、陽明漲6到7%，華航與長榮航漲2到3%。萬海不遑多讓漲4.6%。