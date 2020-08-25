台積電第4度買南科廠　謝金河驚「不尋常購地」催新基地

台積電昨（24）日公告斥資48.4億元買南科面板廠瀚宇彩晶興建中廠房及附屬設施，作為擴產之用，而這也是台積電今年第４度購買南科的廠房，總計今年斥資達1百億元多買新廠。為此，財經專家謝金河PO文，以「

不尋常的購地行動

」來形容，認為

台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地，再加上ASML進駐台南，有助政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差。

財信傳媒董事長謝金河以「

不尋常的台積電購地行動

」為題PO文指出，

台積電又斥資48.4億元，買入瀚宇彩晶閒置10年的土地，讓彩晶帳上多了14.4億的獲利。而這其實已是台積電近一季連續第四筆的獵地行動。

謝金河回顧，今年5月台積電以新台幣6.6億元的價格，購買下光罩盒供應商家登位在南科的廠房及土地，這次購地解了家登官司打輸英特格之危，家登帳上多了5.18億獲利。8月又買下南科廠旁的力特光電土地，斥資36.5億，也讓力特出現6.5億獲利。接著又買下已下市的益通土地，斥資8.6億元。

謝金河認為，台積電決策向來十分嚴謹，而這三個月來連續4次大手筆買地，十分不尋常。從7奈米，5奈米產能已幾乎全被鎖定的情況下，台積電進入3奈米，2奈米似乎也加緊腳步，從這些跡象來看，台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地。

此外，南科也因為有台積電，台南的發展有了重心，再加上ASML（半導體微影技術供應商艾司摩爾）也進駐台南，這個半導體產業聚落撑起大台南經濟新動能，很多台積電員工在台南購屋，也使得永康，新市，善化，仁德，歸仁等二缐城市房地產出現明顯的漲勢，也許這有助於政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差，這是個好的開始！