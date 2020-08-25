台積電2奈米製程基地確定了　規劃落腳新竹寶山

台積電昨（24）日公告斥資48.4億元買南科面板廠瀚宇彩晶興建中廠房及附屬設施，作為擴產之用，而這也是台積電今年第4度購買南科的廠房，若再加上之前購買益通光能、力特、家登位於南科的廠與設備，總計共砸了超過百億元的資金。
而財信傳媒董事長謝金河甚至以「不尋常的購地行動」來形容這次台積電四次出手的背後意義，他認為台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地，再加上ASML進駐台南，有助政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差。
正當大家關注台積電下一世代新製程進度時，台積電線上技術論壇今日登場，台積電營業組織資深副總經理秦永沛就表示，公司每年投資逾100億美元，確保產能持續高居全球第1，並大幅超過第2名公司3倍以上。
秦永沛指出，台積電先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%的速度成長，2018年導入7奈米量產，由於需求強烈，因此快速提升7奈米產能，而到現在7奈米產能較2018年成長超過3.5倍。
至於位於南科的5奈米與3奈米都依計畫進行中，其中晶圓18廠1至3期是5奈米量產基地，1、2期已開始量產，第3期正在裝機，估計2022年5奈米產能將較今年成長超過3倍，至於3奈米廠目前正在興建中。至於更高階的2奈米製程，秦永沛則表示已規劃確定落腳在新竹寶山第二期計畫用地，目前正在取得土地。