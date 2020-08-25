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鴻海基金會推科技營　60位高中生驚呼量子計算超威

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-25 16:07:06

▲鴻海暑期量子營開跑，邀請高中生領略量子未來科技。 (圖／鴻海教育基金會提供)
▲鴻海暑期量子營開跑，邀請高中生領略量子未來科技。 (圖／鴻海教育基金會提供)
鴻海教育基金會與臺灣大學IBM量子電腦中心聯手主辦、臺灣師範大學國際產學聯盟與中原大學協辦的量子營今（25）日正式啟動，為期三天的免費營隊原本只打算開放50名學生上課，卻在開始報名第一天就吸引150多人報名，一周之內累積近500名學生，經過嚴格的線上測驗篩選，最後僅有60位學生取得入場門票，一同探究神秘的量子世界。

參與本次課程的60位高中生均具備一些線性代數與量子物理或量子力學背景，8/25～8/27三天，每天接受六小時量子科學的基礎教育、活動第一天就會帶領同學使用IBM量子電腦實際感受量子電腦的強大運算力。

擔任講師的中原大學資工系黃琮暐老師則特別提到IBM在超導型量子電腦最為領先與開放，願意提供學生進入平台學習，學生可以透過高運算位元規格學習量子態，了解量子計算的原則，並預測量子新世代的潛在可能，對於學生以實做來理解量子科技十分有幫助。

鴻海教育基金會除協助舉辦營隊，邀請高中生領略量子未來科技外，日前也宣布第四屆鴻海獎學鯨正式開跑，直到今年10月30日最後收件。由於疫情影響了許多行業的景氣與工作，恐讓不少貧困家庭生計更加困難，鴻海獎學鯨因此將今年的得獎名額增為360人，希望給予更多清寒學子破浪前行的助力。

鴻海獎學鯨是全台灣規模最大的獎助學金計畫，每位得主可以獲得十萬元的獎助學金，目前累積發放總獎金已經超過一億元，照顧了近一千五百名的清貧學戶，凡是全學年總成績平均達70分以上的清寒大學生與碩博士生，即使沒有中低收入戶證明，只要家境困苦，就可以申請，而不將政府開列的證明定為必要條件，就是為了彌補社會安全網的不足。

關鍵字

鴻海教育基金會 鴻海獎學鯨 量子計算 鴻海 營隊

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