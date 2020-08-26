NOW早報／台積電4度買南科廠　謝金河：不尋常的購地行動

台積電第4度買南科廠 謝金河驚「不尋常購地」催新基地





台積電24日公告斥資48.4億元買南科面板廠瀚宇彩晶興建中廠房及附屬設施，作為擴產之用，而這也是台積電今年第4度購買南科的廠房，總計今年斥資達1百億元多買新廠。為此，財經專家謝金河PO文，以「不尋常的購地行動」來形容，認為台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地，再加上ASML進駐台南，有助政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差。





財信傳媒董事長謝金河以「不尋常的台積電購地行動」為題PO文指出，台積電又斥資48.4億元，買入瀚宇彩晶閒置10年的土地，讓彩晶帳上多了14.4億的獲利。而這其實已是台積電近一季連續第四筆的獵地行動。



謝金河回顧，今年5月台積電以新台幣6.6億元的價格，購買下光罩盒供應商家登位在南科的廠房及土地，這次購地解了家登官司打輸英特格之危，家登帳上多了5.18億獲利。8月又買下南科廠旁的力特光電土地，斥資36.5億，也讓力特出現6.5億獲利。接著又買下已下市的益通土地，斥資8.6億元。



謝金河認為，台積電決策向來十分嚴謹，而這三個月來連續4次大手筆買地，十分不尋常。從7奈米，5奈米產能已幾乎全被鎖定的情況下，台積電進入3奈米，2奈米似乎也加緊腳步，從這些跡象來看，台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地。



此外，南科也因為有台積電，台南的發展有了重心，再加上ASML（半導體微影技術供應商艾司摩爾）也進駐台南，這個半導體產業聚落撑起大台南經濟新動能，很多台積電員工在台南購屋，也使得永康，新市，善化，仁德，歸仁等二缐城市房地產出現明顯的漲勢，也許這有助於政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差，這是個好的開始！



▲台積電今年第4度買南科廠房，財經專家、財信傳媒董事長謝金河表示「不尋常」，認為台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地。（圖／NOWnews資料照片） 今日天氣／西南風增強！中南部留意豪雨 其他地區炎熱





今（26）天西南風增強，水氣逐漸增多，中南部地區天氣不穩定，有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中南部有短時強降雨發生的可能，其他地區則維持多雲到晴，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區午後有局部大雨發生的機率，提醒大家留意天氣上的變化並且攜帶雨具備用；溫度方面，中南部高溫約31到33度，其他地區仍可以來到34至36度，北部東部外出活動請做好防曬並多補充水分。





全球需求回升、景氣漸復甦 台經院：三大產業上揚好轉





今年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟發展表現同步衰退，不過整體需求相較上半年持續回升，帶動國際原油與原物料價格溫和走高，使得7月出口由負轉正，根據台灣經濟研究院調查結果，7月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高，其中服務業測驗點為連續4個月上揚，而製造業與營建業則皆為連續3個月的上揚。





台灣經濟研究院昨（25）日公布景氣動向調查，因受惠各國經濟數據持續轉好，國際油價緩步走升，使得國內出口結束先前連續4個月負成長轉正，整體7月出口年增率較上月的3.85％增加至0.36％；進口方面，7月整體進口年增率由上月的-8.58％增加至-6.78％。總計2020年1至7月出口較2019年同期成長0.49％，進口則衰退1.34％，出超為267.13億美元，成長13.00％。





在國內內需消費方面，適逢暑假旺季與政府推出的振興券加持，民眾購物消費意願大增，7月百貨公司、超商等零售業整體營業額較2019年同月相比成長2.49％，結束先前連續5個月的衰退轉為正成長，累計今年1至7月零售業營業額較上年同期相比衰退2.35％；餐飲業部分，受惠於暑假旅遊消費旺季，加上各大餐飲業者搶攻振興券商機，不僅響應政府政策來放大回饋效益，甚至攜手其他零售通路來推出聯合促銷活動，使得7月餐館業營業額年增率轉為正成長，然各國持續邊境管制衝擊空廚營收，令外燴及團膳承包業年減幅度仍大，故7月整體餐飲業營業額年減0.68％，雖已連續6個月負成長，惟減幅已逐月縮小。



展望下半年，台經院表示，儘管近期美、歐、日疫情憂慮升溫，然主要國家重啟經濟方向不變，經濟數據持續改善，如美國7月零售銷售、工業生產與產能利用率等數據皆較上月轉好，不過隨著第二波疫情擔憂縈繞及美中緊張局勢持續惡化，市場不確定因素仍存，恐拖累全球經濟復甦速度。



至於國內部分，7月傳產出口、外銷訂單與生產表現皆較上月為佳，因此成衣及服飾業、橡膠製品、鋼鐵基本工業與機械產業等傳統產業看好當月景氣表現；而振興券、安心旅遊補助誘因，令國旅市場商機大爆發，餐旅業、零售業也看好當月景氣，另外證券商業務表現可觀，有七成以上的保險業者也看好當月景氣，不過全球疫情反覆不定，多數服務業廠商對於未來半年景氣看法轉趨保守，營建業則認為大型工程標案進度仍低，且國內議價空間縮減、全台新建待售餘屋量仍多，下半年成長幅度恐受限。



▲7月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高，其中服務業測驗點為連續4個月上揚，而製造業與營建業則皆為連續3個月的上揚。（圖／台經院提供）

上海通報台籍確診者為南部7旬婦 離境前曾聚餐接觸33人





上海市衛生健康委員會24日通報，上海23日共5例新冠肺炎境外移入確診個案，其中有1例來自台灣。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（25）日表示，該案為我國籍70多歲女性，在南部獨居，15日出境至上海時採檢為陰性，21日才出現症狀確診；目前已匡列33位接觸者，其中14位的核酸檢測皆為陰性。





據上海衛健委24日通報，23日0至24時共報告5例境外移入新冠肺炎確診病例；其中，病例2爲台灣居民，在台灣生活，8月15日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷爲確診病例。



莊人祥表示，該案為我國籍70多歲女性，15日至上海時首次檢驗為陰性，21日在防疫旅館檢疫期間出現喉嚨痛症狀，之後採檢結果為新冠肺炎陽性，23日轉至隔離病房治療。莊人祥也指出，我方24日就接獲陸方通知，並也匡列該案的台灣友人共33位接觸者；其中，有14位已接受採檢，核酸檢測皆為陰性，而血清抗體檢測仍在檢驗當中，目前這14人先進行自主健康管理；剩下的19位接觸者，則是昨日才獲知的訊息，至於是否需要採檢還在評估中。



莊人祥透露，該案自去年11月即入境台灣，之後就一直待在國內，且都在南部獨居，7至10日由於身體不適都在家休養，直到11日才有出外與親友聚餐；至於匡列的接觸者，就是該案11至15日之間遠行聚餐所接觸到的民眾，主要是一同聚餐或開車送機的人。他強調，該案是15日出境時首次採檢為陰性，到21日開始發病才具傳染力，不會對台灣疫情或任何人有影響，因此先讓14位核酸檢測為陰性的接觸者先自主健康管理，之後會再視血清抗體檢驗結果，再做安排。



▲指揮中心發言人莊人祥25日說明上海通報台籍確診者相關疫情。（圖／指揮中心提供）

兩岸除對撞沒其他選項？吳斯懷控蔡政府放任緊張情勢發展





總統蔡英文與前總統馬英九，近日來針對兩岸和平安全等議題隔空打起口水戰，加上中、美間軍演頻繁，兩岸關係日漸緊張，國民黨立委吳斯懷於臉書發文稱「兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？」批評蔡政府一面倒地靠向美國，甚至把所有提醒台海間兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」，若再放任情勢發展，恐還沒等國軍上場，就Game Over了。





吳斯懷表示，近日兩岸硝煙似乎越演越烈，但他認為國內政治亂鬥才是亂源，而人民無感才是真正的危機。吳斯懷反問，兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？兩岸除了戰爭威脅就沒有其他危機嗎？兩岸一旦開戰其他部會、全國人民都沒事嗎？兩岸戰爭只是國軍的責任嗎？



吳斯懷說，前後任總統近日針對兩岸間議題開始對嗆，前總統馬英九無法接受蔡英文選擇錯誤國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣；現任總統蔡英文則發動府院黨齊轟，抨擊馬英九身為前國家元首，竟和中共政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，悖離台灣主流民意與國際現實。





吳斯懷批評，蔡政府一面倒地靠向美國，引用美國許多「口惠而實不至」的政策，誤導台灣民眾產生錯覺，認為台海發生戰爭，美國一定援台，因此她把所有提醒台海兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」。同時，吳斯懷也引述一篇中國時報的投書文章，指出若北京狠下心來禁止進口台灣產品進口，就可能會讓台灣一年至少700億元美元的貿易順差完全消失，屆時台灣挺得下來嗎？



然而，在這樣的狀況下，吳斯懷認為，似乎只有國防部感受到情勢險峻，積極備戰，且一再強調，國軍本「不挑釁、不示弱」的原則，強化各項戰備整備，以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」目標，但話鋒一轉，吳斯懷反問國安高層，其他部會準備好了嗎？像是外交戰、經濟戰、網路戰、心理戰、國家基礎設施防護、能源危機（天然氣儲量）的這些威脅，都不是國防部主責業務。



吳斯懷質疑，蔡英文總統說不需要「卑躬屈膝」，那有尋求對等、尊嚴、對話的空間嗎？更憂心若再放任情勢發展，「會不會還沒等國軍上場，就Game Over？」



▲國民黨立委吳斯懷批評蔡政府一面倒地靠向美國，甚至把所有提醒台海間兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」，若再放任情勢發展，恐還沒等國軍上場，就Game Over了。 (圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝)

她在沖繩玉泉洞拍美景！「1亮點」曝 網全驚呆：毛毛的





19日是農歷七月初一鬼門開，民眾除了遵守大大小小的習俗與禁忌，也有不少網友分享靈異傳聞。近日有網友就在臉書社團《靈異公社》貼出之前在沖繩「玉泉洞」拍下的照片，並於照片中圈出「1亮點」，讓不少網友看後都大吃一驚，直呼「感覺毛毛的...」





原PO貼出照片並表示，這張照片是今（2020）年初去沖繩遊玩時，在玉泉洞拍下的，原本只是為了欣賞美景隨手拍拍，沒想到竟拍到一個疑似幽靈的影子，仔細一看還真看得出人臉，不過，原PO強調，回國半年都毫無異樣，也沒有感覺不舒服，「只是覺得它像個精靈...想問廣大的神人請問這個算拍到嗎？」



