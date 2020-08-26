海外網購夯　海關開放線上查詢免稅次數

依關務署統計，從7月至8月23日，累計進口低價免稅包裹（新台幣2000元以下）達6次的人數已達12.6萬，短時間就用光免稅次數。關務署表示，這顯示
關務署統計，從7月至8月23日，累計進口低價免稅包裹（新台幣2000元以下）達6次的人數已達12.6萬，短時間就用光免稅次數，顯示頻繁進口海外網購族不少，順應需求，日前已開放民眾可線上查詢進口次數。海外網購日益盛行，帶動快遞貨物報單逐年以年增2成速度增長，今年即使碰上疫情，貨品產製、運輸受到干擾，前7月成長率也有5%。
在快遞進口包裹完稅金額低於2000元以下可免徵關稅、營業稅、貨物稅規定下，造成國內外電商賦稅不公疑慮。關務署於是在2017年修法，取消頻繁進口包裹免稅資格，每人每半年進口低價免稅包裹次數限定6次，第7次即使進口包裹完稅價格低於2000元，一樣要課稅；每半年計算區間分為1至6月及7至12月。
依關務署統計，2018年有182萬筆低價包裹，因達頻繁進口條件而課稅，到了2019年，頻繁進口課稅包裹筆數再成長至259萬筆，逐年增加。
關務署官員表示，換個角度來看，今年下半年的新統計區間才剛開始，從7月1日至8月23日進口低價免稅包裹的人數就達98萬人次，其中多達12.6萬人，才短短1個多月時間就用光6次免稅次數，至年底前若再海外網購，進口包裹不論價格就都要繳稅，顯示頻繁進口者不少。
關務署指出，為便利民眾掌握，在半年期間已買了多少次低價免稅包裹、還有幾次免稅機會，7月初已開放可於「關港貿單一窗口」網站（https://portal.sw.nat.gov.tw/PPL/index）查詢，民眾得先以自然人或工商憑證登入，然後點選「通關服務」欄位下的「憑證通關」，再選擇「憑證查詢服務」，之後點進「進口次數頻繁資料查詢」。
關務署官員表示，為便利民眾找到入口，會儘快於主題專區設置快速入口連結，基於個資保護，目前僅限以安全等級較高的自然人或工商憑證認證登入；未來會思考，是否將此功能內建於「EZ WAY易利委」實名認證APP中，但須等後續大改版才能進行。