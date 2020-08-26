百貨館內防疫再升級　社交距離失衡發聲示警

新冠肺炎疫情在全球仍尚未減緩，京站時尚廣場自1月底於美食街架設預防飛沫傳染的「透明隔板區」，近期更引進最新社交距離示警系「Mimi警示平台」。該平台是由NTT DATA偕同新零售夥伴KABOB以AI智慧檢測串流的平台系統，結合顯示螢幕、感測器和AI攝影鏡頭，利用視覺檢測和機器學習模型將檢測區域流動人員之間的安全距離。當區域人數到達上限時，除畫面會有紅字提醒外，也會發出聲音提醒民眾。
業者指出，自今年初疫情爆發以來，人潮與業績確實受到影響，而近期整體人潮較去年同期減少2成，不過自5月開始有慢慢回溫，預期7、8月業績將拉回。而為提供消費者更安心的購物環境，特別設置監測平台超前部屬，為接下來周年慶暖身，並預告9月「週年預備慶之鈔錢佈數」將推加碼活動。
針對後疫情時代的百貨零售，日前連任百貨協會理事長的徐雪芳表示，台灣百貨市場上半年相較去年衰退近一成，下半年起台灣疫情趨緩，加上「振興三倍券」效益，實體零售買氣正在回溫，勉勵同業與同仁們防疫當下，還要把握商機翻轉業績。
另外，商業發展研究院商業發展與政策研究所副所長朱浩博士，日前也針對「疫情時代下，百貨零售業的變與不變」進行專題演講。他指出當疫情成為常態，消費者的行為就會改變，百貨同業要做好準備。尤其在收入減少、支出增加的狀況下，一般民眾會大幅減少非實物類的消費支出，對價格也斤斤計較。
且在時候消費者最重視「安全」，實體店一定要提供安全健康無虞的環境，像是門口置放酒精、從業人員自主健康管理。另外，線上購物的比例也要增加，溝通會從面對面變成數位、多元的方式，心理的平衡變得更加重要。百貨同業銷售和服務都要更多數位化、全通路都應該注入創新，像是數位化體驗，跨業合作提高便利性。
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