台灣經濟到底好不好？謝金河提各國數據：答案是肯定的

第二季來看，台灣GDP在全球排名僅次於中國、越南，排名第三，甚至比美國、日本還有一向高成長的東協還要好。

謝金河表示，

最近在喜宴或是朋友安排的餐敍中，最常被問到兩個問題，尤其是一些藍營大老，他們總是以十分懷疑的口吻問我說：台灣經濟真的有這麼好？或者也有人質疑公布的經濟數據是不是造假？另一個問題是台積電，聯發科漲那麼多了，股票還可以買？

謝金河拿出各國公布的經濟數字，單從

第二季來看，台灣在全球排名僅次於中國、越南，排名第三，而在球第二季GDP中，只有中國及越南是正成長，其他都是負值，台灣是-0.73%，其他各國像是美國是-32.9%，日本-27.8%，歐元區-12.1%，或是比新加坡，南韓，香港，甚至是一向高成長的東恊各國，台灣都顯得出色。

謝金河也提出，下半年開始，台灣內需消費在類出國及國旅盛況下，過去台灣民眾每年拿錢到國外旅遊消費逾8000億元，現在變成在國內花錢，這對提升內需有幫助，而下半年經濟表現會優於上半年，這是可以期待的事。

謝金河說，更重要的是，台積電的護國神山效應愈來愈強大。台積電執行長魏哲家日前表示，疫情為台積電帶來大商機，台積電在先進製程已遙遙領先，除了帶來新的產業聚落效應，台積電設備本土化，也帶動完整的產業鏈，甚至很少看好的綠電產業，也因為台積電包下沃旭產能，也使台灣的離岸風力發電及太陽能產業士氣大振，台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球；至於這次聯發科受華為的衝擊，股價跌掉212元，謝金河認為，這只是短暫利空，只要聯發科稍加調整，很快又會回到成長軌道。

謝金河分析後仍表示，很多停留在傳統模式的行業，像石化，鋼鐵仍然辛苦。不過台灣的經濟好不好，謝金河說「我給他們的答案都是肯定的」，他總是告訴質疑的人們，機會永遠屬於對這塊土地有信心的人，生於斯，長於斯的人，只有先看得起自己，才能征戰世界。