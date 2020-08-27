7月景氣連五黃藍燈　國發會：疫情衝擊持續減弱

國發會表示，國內的領先指標連續上升4個月，增幅逐月擴大、累計增幅3.09%。先前由於新冠肺炎疫情衝擊影響的經濟景氣，由於國內防疫得宜，加上振興三倍券加持，國人消費意願大增，帶動7月零售及餐飲業表現均較上月改善。
另一方面，疫情也改變國人的生活模式，包括資通與視聽產品需求續強，且積體電路外銷活絡，7月以美元計價的出口，擺脫連續4個月負成長，轉呈正成長；加上國內電子供應鏈廠商表現亮眼，激勵股市上揚，國發會認為：「未來景氣可望持續往更好方向去發展。」
不過，由於世界各國的疫情依然嚴峻，加上主要國家貿易及科技衝突持續升高，全球的國際經濟復甦步調與力道都可能有負面影響，不利我國經貿成長，還必須持續關注。不過國內半導體的高階產能陸續開出，廠商在台擴產效益延續，且遠距商機、5G通訊等新興應用需求持續，有助維繫出口動能。
此外，政府目前也持續推出刺激消費、帶動國旅等振興措施，並加速公共建設，國內消費及投資動能可望延續。整體來說，全球經濟未來展望還不明朗，政府已編具紓困振興特別預算第2次追加預算，以協助艱困產業及受影響勞工度過疫情衝擊，並確保我國經濟情勢穩定。
觀察燈號構成項目，股價指數、機械及電機設備進口值皆從綠燈轉呈黃紅燈，分數各加1分；製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，增加1分；工業生產指數由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分。