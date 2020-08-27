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稅收短徵1200億　國庫全靠5G釋照達成歲入目標

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-27 21:06:45

▲今年受疫情影響，稅收減少，不過靠5G釋照、世貿三館地上權案等，今年中央政府歲入歲出可望維持連續4年賸餘。(圖／shutterstock)
▲今年受疫情影響，稅收減少，不過靠5G釋照、世貿三館地上權案等，今年中央政府歲入歲出可望維持連續4年賸餘。(圖／shutterstock)
受到營所稅表現不佳等影響，財政部國庫署表示，今年稅收將短徵逾新台幣1200億元。但因為5G釋照、世貿三館地上權案等，合計1735億元入帳，今年中央政府歲入歲出可望維持連續4年賸餘。

財政部國庫署表示，觀察今年前7月歲入情形，在稅收方面，前7月中央政府稅收僅9754億元，年減659億元，主要是受營所稅年減989億、貨物稅年減67億元拖累，因此即使證交稅年增291億、綜所稅及營業稅年增58億及39億，互抵後稅收仍明顯衰退。相較去年，稅收明顯減少，也未達成前7個月的預算目標，預估到今年年底，實際稅收將短少1200億元到1300億元。

所幸今年國庫的「非稅課收入」表現亮眼，5G釋照許可費為國庫帶來高達1422億元進帳，國產署標脫世貿三館地上權案權利金收入也多達313億元，讓國庫吃下「大補丸」；因此帶動前7月「非稅課收入」累計已達3658億元，為歷年同期高點，年增1762億元，並已達成全年預算目標的85.6%。國庫署合計，若將5G釋照及世貿三館收入帶入，今年前7月中央政府歲入1兆3411億元，年增1103億元，與原先設定的前7月目標相比，達成率為103.8%，已領先預算目標。

國庫署表示，由於今年「非稅課收入」表現較佳，可望能彌補前7個月的稅收衰退，若接下來各部會在支出面也能儘量節流，今年仍有可能連續4年出現「歲入歲出賸餘」，不過，賸餘數目可能不像前幾年，高到可完全支應法定債務還本支出，意即將不再有「歲計賸餘」。

中央政府總預算主要分為歲入及歲出兩項目，其中，歲入也就是收入，以稅收為主要來源，但也包含「非稅課收入」，如營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款等。

關鍵字

國庫 5G 歲入 非稅課收入 營所稅

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