台積電、大立光遭外資調降目標價　拖累台股一度跌逾百點

日系外資報告中指出，雖然英特爾轉單對台積電有利多，但這筆訂單要等到2022年才會實現，在此之前則會先面臨半導體庫存的調整風險，預計今年底或明年會顯現，因此將投資評級從優於大盤降至持有，目標價調整到400元。
另外，歐系外資則針對大立光表現做出評論，認為為反應華為手機潛在下滑風險及高階智慧型手機需求減弱，對大立光第3季中高階機種持保守態度，但也認為大立光領先的技術，可讓公司實現客戶多元化，因此將目標價下調至4380元，但仍維持買進評等。
而因為外資雙雙下調股王、權王目標價，使台股今日一度跌百點，盤中最低來到12674點，終場跌68.46點，跌幅0.5%，收在12728點，成交金額2045億元。而台積電終場跌9元，跌幅2%以上，收在435元。大立光則跌40元，跌幅1.15%，收3420元。
另外，盤面焦點還有聯發科，因之前美方升級華為禁令，外界認為聯發科將首當其衝，但聯發科今日證實目前已經依照規定向美方申請繼續供貨華為，同時重申公司遵循全球貿易相關法令規定，消息一出聯發科股價紅通通、拉尾盤，終場漲16元，漲幅2.8%，來到574元。
此外，造紙族群今日強勢，榮成、寶隆一度亮燈漲停，華紙大漲逾 8%，正隆與永豐餘也強勁走揚。防疫生技類股如生華科、台康生不遑多讓，同步攻上漲停。國光生、寶齡富錦、恆大、南六、康那香等口罩股，則因為指揮中心可能提升口罩、熔噴布的徵收量，價格將同步調整而走高。