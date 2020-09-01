美中角力／G2時代！供應鏈轉向在地化　電子大廠重組布局

針對美中貿易戰對供應鏈帶來的改變，鴻海董事長劉揚偉在8月中的法說會中表示，現在已是G2時代，如何提供兩套供應鏈來服務中國大陸和美國兩大市場，一直都是公司持續規畫的重點，集團不排除擴大中國大陸市場以外的產能比重，但仍要觀察疫情變化。
目前鴻海集團在中國大陸市場以外的產能比重，已經從25%提升到30%，不排除未來比重還會增加。而鴻海投資長杜墨璽日前出席安永聯合會計師事務所舉辦的「2020國際投資論壇」中也提到，鴻海維持3+3布局，包含機器人、數位醫療、電動車，以及人工智慧AI、半導體與5G，此波疫情正好顯示，生產中最不確定的因素就是「人」，因此將持續發展自動化、關燈工廠，且更較以往重視區域分工與製造。
台積電關鍵上游、全球第三大矽晶圓廠，環球晶圓董事長徐秀蘭在論壇中也提到，他們規劃每4年有一個重要的併購案，原本今年也會有，但卻因為疫情打亂布局。她指出，公司成長主力有兩隻腳，一是併購、二是有機成長（organic growth，靠現有資源和業務成長），過去公司併購對成長貢獻達8成，有機成長約2成，但現在可能要逐漸調整比重，將有機成長的部分拉高。
徐秀蘭指出，現階段全球在地化趨勢顯著，客戶也會開始要求在地生產以避開關稅，而以環球晶圓來說，去年在韓國設廠，就是因客戶需求，不僅能確保稼動率，也能保證訂單滿載，同時又有南韓政府的支持。因此，他們不只到韓國設廠，其他國家也會持續觀察是否有投資機會，未來這將是環球晶圓成長的模式之一。
佳世達董事長陳其宏參與討論時則表示，早期代工產業雖然支撐了台灣，但終將受到紅色供應鏈崛起的挑戰，面對G2美中兩大國對峙的局面，台灣一定要找到自己的出路。他認為，台灣資通訊產業發達、醫療又是世界頂尖，兩相結合不僅高附加價值、毛利也高，絕對是一個機會。
因此陳其宏在接任董座後，領軍公司與其他中小企業組成「聯合艦隊」積極轉型、打世界盃，再加上5G、大數據時代來臨，不僅公司推動智慧工廠、人機協作，智慧醫院在中國大陸的發展也不錯，整套智慧醫院解決方案可以輸出。
此外，他們也與校園合作打造智慧校園，就是因為看好校園是社會的縮影，擴大後就是智慧城市，內含的5G基礎建設布局都是商機。也難怪，陳其宏日前8月中法說會上就表示，在疫情少接觸、零感染趨勢下，都與公司去（2019）年在雲端、資安的轉型布局相關，而今年再強化防疫與5G未來建設相關投資，可望和艦隊夥伴共同成長。