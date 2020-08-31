台捷簽三項MOU　王美花：企業布局歐洲促更多產業合作

經濟部長王美花表示，台灣在資通訊、精密機械有很好的優勢，再加上部分廠商，如鴻海(富士康)、華碩、和碩、緯創、友達、英業達都已在捷克設立據點，捷克也有深厚的工業基礎，雙邊洽簽合作備忘錄，可望促進更多產業合作。
但針對媒體詢問這是否意味「鼓勵企業從中國大陸撤出」？王美花回應，後疫情時代，各家企業本來就要面對供應鏈重組或調整的狀態，而台捷長期關係友好，台灣企業也有投資，選擇捷克投資、接近歐洲市場沒有什麼不好。她也認為，企業布局歐洲跟撤出中國大陸是兩回事，面對全球供應鏈重組的狀態，企業會有自己的布局。
至於中國大陸外交部針對韋德齊率團訪台表示不滿，王美花則不予置評，僅指出台捷兩國都是對民主有共識的國家，訪問團是為深化經貿而來，台灣非常歡迎。
而台捷雙方合作關係，除上述三項MOU的簽署外，今日下午舉辦的台捷企業媒合會將有超過100家的台捷業者參加；另有數家電子業者為深化在歐洲市場之經營，將擴大在捷投資。此外，為提供在捷台商金融服務，財政部轄下合作金庫及中國輸出入銀行已啟動在捷克設立辦事處的評估作業，而在促進台捷觀光與航運交流方面，預期也將迎接正面進展。
另外，繼總統蔡英文總統上周五(28日)宣布鬆綁美豬牛進口後，美國智庫傳統基金會將在今晚9點舉行台美視訊研討會，屆時將由美國國務院亞太助卿史達偉、經濟部長王美花線上對談，大家也將關注台美是否簽署雙邊貿易協定（BTA）或其他相關議題。