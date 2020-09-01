美中角力／台商雖不選邊站　布局重心卻轉向印度、東南亞

確實，看看電子代工五哥，仍然保留部分產能在中國大陸，但轉向東南亞、印度或其他國家設廠的動作也不少。像是鴻海原本在中國大陸市場以外的產能是25%，但未來不排除比重提升到30%。而鴻海旗下富智康則規劃擴大印度和越南產能。至於緯創正在把生產基地轉往印度、越南、馬來西亞。
和碩過去有9成以上產能在中國大陸，但前年開始擴大海外佈局，先是在印尼、後來在越南，同時也宣布進軍印度。英業達除了馬來西亞檳城外，今年3月也通過越南設廠計畫。至於廣達去（2019）年底宣布建立泰國生產線，主要生產消費性電子產品，因應市場需求，創下兩個月試產，三個月量產的紀錄。
而同為代工廠的仁寶，今年海外擴展主要針對越南與巴西，其他國家像是印尼、泰國與菲律賓也正在研究中。各家企業全都動起來、磨刀霍霍，除了是時勢驅使外，一方面也是品牌客戶的要求，目的就是為了分散風險「去中化」。也就是說，產業完整的供應鏈，以往在中國大陸重點發展的狀況將改變，當然企業不會放棄中國大陸，但心力將逐步調整在中國大陸以外的市場。
看看數據，台灣產業對中國大陸的投資，近年來逐漸減少。根據經濟部投審會及安永聯合會計師事務所統計，自2015年109.7億美元、2016年96.7億美元、2017年92.5億美元、2018年85億美元，到去（2019）年只有41.7億美元，而今（2020）年上半年也僅31.7億元。
探究其原因，主要是中國大陸逐年上升的工資水平與環保政策趨嚴，都讓成本優勢降低。而2018年爆發美中貿易戰，國際間不穩定的政經情勢與關稅壁壘，以及美方對大陸半導體業者的諸多限制，都讓企業的大陸供應鏈版圖重新洗牌。而近期新冠肺炎全球肆虐，大陸供應商停工，更加速了企業分散風險的策略，催化供應鏈重整的情況。
有人認為，這將衝擊台商，但永豐金證券指出，由於台灣在科技產業具有完整的供應鏈，局勢的變化，反而為台灣包括晶圓代工、IC設計、及電子中下游帶來轉單效應，另外像是自行車、成衣，也受惠疫情過後需求報復性成長。預估第3季到2021年的投資環境偏向樂觀，唯需注意美中衝突在美國大選之前可能急遽升溫，會加深商品與金融市場的動盪。