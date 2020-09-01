黃金續上演「過山車」行情　外銀估年底有望再攻2000美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美國聯準會引入平均通膨目標，強化市場對零利率的預期。在新政策框架公布當天，美元指數表現震盪，儘管守住93水平，後來還是擺脫不了下行壓力，上周五低點至92.2，收盤下跌0.7%，並續在低位徘徊。
本周市場關注美國採購經理指數及就業等數據，由於國會未能就紓困方案達成共識，資薪保護計畫（PPP）8月初曾經無以為繼，即便總統川普簽署行政令後，新補助規模也不及此前，為美國經濟前景添憂。
黃金則繼續上演「過山車」行情。瑞銀指出，由於黃金是不會產生收益率的資產，但在美國負實際利率環境裡，相對持有現金或債券，黃金投資者不需要付出機會成本。因此，在超寬鬆貨幣政策、弱美元及美國大選前不確定性增加下，瑞銀仍繼續看好黃金，年末前有望再次挑戰2000美元，在風險情景下，金價更可能突破2200至2300美元。
星展銀行也指出，隨著美元的走弱，金價在升至每盎司2000美元以上的歷史新高後，近期呈現回檔整理，但量化寬鬆、弱勢美元、低利率及全球不確定性上升的環境下，今年剩餘時間內金價仍將走揚，並預估未來12個月升至每盎司2000美元以上。
金價看漲也將有利於黃金礦商。星展銀分析，黃金礦業公司扮演槓桿角色，金價上漲將提升其獲利，產量增加也提升其利潤率。今年以來，黃金平均價格為1695美元，而去年的平均價格為1393美元，這意味著礦商的利潤率將大幅增長。根據VanEck的計算，當金價從1400美元上升至2000美元時，自由現金流量可能會目前水平增加3倍。