消耗卡路里也能賺紅利！運動信用卡再升級　最高8%回饋　

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，永豐銀行在2018年與2019年分別推出「永豐SPORT卡」及「汗水不白流」APP，以物聯網技術結合大數據、社群、雲端計算與穿戴裝置，將卡友運動消耗的卡路里轉換為紅利累積，並透過APP揪團活動，讓消費者彼此激勵注重健康、培養運動習慣，加深人與人之間的社群互動。
雖然今（2020）年上半年受到疫情影響，金管會統計1至6月全台信用卡簽帳金額新台幣1.37兆元，相較2019年同期衰退13.8%，但永豐銀行卡友在健康與運動相關消費仍維持正成長。
為持續鼓勵卡友運動賺回饋，永豐銀行即日起全面升級SPORT卡優惠，最高享8%豐點（1豐點＝1元）。吳建毅指出，卡友只要下載且註冊「汗水不白流」APP並有運動數據，就能享有一般通路基本回饋2%豐點、指定通路加碼回饋5%豐點，每月運動消耗達7000卡路里再獲得運動獎勵1%豐點回饋。
以當月持「永豐SPORT卡」在指定通路刷卡消費1萬元，並達7000卡路里運動獎勵為例計算，基本回饋2%、運動獎勵1%及指定通路5%，共可獲得800豐點。
同時，為全方位拓展運動健康生態圈，永豐銀表示，SPORT卡除了原有的運動健身、運動用品通路優惠，更增加有機食品、藥妝、藥局等指定通路，以滿足消費者日常生活各項消費需求。