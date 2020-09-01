高齡社會與少子化趨勢　金管會宣布啟動「信託2.0計劃」

金管會表示，自89年通過信託業法以來，在全體信託業者共同努力下，除了信託財產的規模大幅成長外，並已逐漸發展出進一步結合安養照護、醫療服務等功能的信託商品。然而目前信託業均由金融機構兼營，自93年起銀行成立財富管理專責部門後，信託部成為交易下單後台處理單位，受限於機構資源分配、或從業人員須適用機構內部輪調規範，而不易發展多元信託業務及厚植專業信託人才。
鑒於信託功能十分廣泛，運作上亦深具彈性，為因應高齡及少子化趨勢，金管會宣布推動信託2.0計畫，盼業者能夠積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並透過整合機構內部資源及對外跨業合作，改變以往過於偏重理財信託的現況，發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。
金管會說，信託2.0計畫的推動，除涉及金融機構內部資源與各項金融商品之整合，以及與相關部會暨社福團體的協力合作外，亦涉及信託業與其他產業的跨業合作。
為凝聚各界共識，金管會於8月10日召開金融機構高層共識會議，並於8月24日邀請衛生福利部、內政部、信託公會、銀行公會、金融總會及金融訓練機構等召開信託2.0推動工作小組第一次會議，研商信託2.0計畫的計畫內容及執行方式。
在計劃願景部分，為使計劃執行能切合實務需求，金管會將信託2.0計劃金管會推動「信託2.0計畫」，協助信託業發展全方位信託業務工作項目區分為「法規及業務發展」、「人才培育、宣導及產學合作」、「跨業結盟」及「評鑑獎勵機制」等4項推動主軸，致力透過與其他金融商品之整合，並結合都市更新及利用公有閒置土地，以打造友善住宅，推動在地安老；同時結合以房養老及保險給付等成立安養信託，以協助資產管理，確保經濟安全，並透過跨業合作結盟，提供客戶一站式購足服務；最後則是結合證券化工具，以發展多元市場。
金管會表示，辦理時程為2年，屆時再行檢討延續。金管會也提及，除了目前規劃推動的各項措施，未來將依社會發展與市場需求持續規劃提出新措施，同時也期盼能透過此計劃，促使信託業務充分發揮功能，為高齡社會提供全體國民所需服務，並營造信託業與社會大眾互利雙贏的環境。