中秋總加碼3.8億！大樂透增開百組百萬　 獎金最高翻3倍

台灣彩券公司總經理蔡國基指出，9月15日開獎的「大樂透」，除採用廣受民眾喜愛的經典100組100萬加碼，還增開全新獎金倍數球，由開獎機隨機開出當期獎金倍數球，倍數球有3倍球（1顆）、2倍球(3顆)及1倍球（6顆），開出幾倍球當期每組100萬獎金就翻幾倍，每組獎金最高有機會提高至300萬元，獎金倍數球加碼總獎金為5000萬元，若當期100組100萬未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬獎項皆有人中獎或至10月16日活動結束為止。
另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從10月1日起連續加碼16天，「基本玩法」1至6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。
此外，刮刮樂也於今日推出2款炫亮有型的重量級創意新品，包括首度採用特殊鐳射鋁箔材質印製、頭獎獎金1000萬元的「1000萬大富翁」，還有券面形狀突破傳統、結合中秋滿月圓型剪裁的「幸福好圓」，兩款新品總獎項超過268萬個、總獎金逾15億元。
蔡國基表示，刮刮樂「1000萬大富翁」每張售價1000元，頭獎1000萬元共有2個，票面首度採用特殊鐳射鋁箔材質印製，閃亮耀眼吸睛的設計以「1000萬大富翁」文字作為刮區，霸氣又充滿財富感，搭配消費者熟悉的「對幸運號碼」、「刮三中三」及「刮六中三」等玩法，有多達20次中獎機會，2000元（含）以上的獎項超過30萬個，總中獎率60%，是目前市面上各款刮刮樂中頭獎金額與中獎率最高的遊戲。
刮刮樂「幸福好圓」每張售價200元，首度跳脫過往方形票面，以皎潔盈滿的滿月圓型剪裁與刮區設計，搭配可愛玉兔與粉嫩浪漫的馬卡龍圖案，營造圓滿團聚的節慶氛圍，共有6局「刮三中三」的簡單玩法，只要任一局刮出3個相同符號，即得該局獎金，刮區內遊戲符號結合烤肉、馬卡龍、月餅、玉兔等應景元素，總中獎率50.1%，等於平均每兩張就有一張中獎，最高獎金10萬元達200個。