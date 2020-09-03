上任首要3任務！開發金總座由前伊斯蘭銀行CEO接任

Mr.Stefano Paolo Bertamini加入開發金以前，在全球規模最大的Al Rajhi Bank（伊斯蘭銀行）擔任CEO，任職的4年期間銀行市值自2015年的240億美元加倍至2019年的480億美元，創造領先同業和市場的股東價值。
2008至2014年間，他擔任渣打銀行個人金融的Group Executive Director& CEO，5年內在亞洲、非洲和中東地區，創造營業利潤18%的成長。
此外，他更在General Electric（GE）任職22年，曾帶領澳洲團隊，後續被任命為GE Capital亞洲區總經理及GE東北亞董事長暨CEO。在GE的日子，他參與了GE所有的重要經理人訓練，其中很多都是時任GE執行長Jack Welch親自參與，他與Jack Welch以及Jack的副手都有非常多的第一手接觸。
開發金表示，新任總經理Mr.Stefano Paolo Bertamini到任後，將以其經驗及專長進行資源整合，將壽險、商銀、證券、創投/私募股權等各項業務推進國際。此外，開發金控各子公司因應數位潮流已積極推出多項具創新精神的數位服務，將與新任數位長一同致力創造出具有特色的創新金融服務，帶入具有前瞻性的數位發展策略，為消費者帶來全新金融體驗。
開發金也強調，將融合耕耘超過60年的在地經驗與豐富的國際經驗積極推動集團業務國際化、資源整合及數位創新，以使開發金成功拓展國際市場。