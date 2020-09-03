逾7成千禧世代盼54歲前財務自由　但過半自認理財不及格

根據調查結果顯示，千禧世代對成功的定義十分多元，其中35%的人認為坐擁高薪財富是成功的表徵，有32%的人表示能隨心所欲享受人生，也是成功的代表，卻也有67%的千禧世代自認距離成功的門檻還很遙遠。
如果再綜合台灣的各項調查報告，約有75%的千禧世代希望在54歲以前達成財務自由的目標，但卻也有58%自評理財滿意度並不及格，其中主要原因來自於收入成長有限（41%）以及儲蓄累積太慢（27%）。
另一份調查也顯示有58%的千禧世代有購屋的意願，以便安身，但僅19.3%的人表示已備好新台幣120萬元或以上的購屋自備款，其餘的8成千禧世代還在為累積第一桶金而打拼中。
不過，千禧世代的理財偏好也仍趨保守，僅2成有規畫且正在執行。滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉從調查中發現，47%的千禧世代表示因為生活忙碌，所以無暇研究投資理財相關的話題，也有43%的人指出，因為不了解金融產品，因此無從進行投資。
不僅只有16%的千禧世代有明確的理財規畫且正在執行中，所呈現的理財地圖多以保守的產品為主。滙豐調查發現，千禧世代偏好的前5大投資標的分別是定期存款（47%）、共同基金（42%）、保險（36%）、股票（33%）及外幣存款（26%）。
葉清玉表示，隨著25到40歲有「數位原生」之稱的千禧世代陸續加入職場，成為社會的中堅分子，新世代的金融服務也必須圍繞著他們的需求重新定義，近期推出的「運籌理財One能戶」，也利用便捷的數位投資平台加上遍布全球64個市場的綿密網路，為千禧世代提供數位開戶及美股、港股、海外ETF、共同基金等即時理財服務，而且只要存款達到門檻就給予1.2%的高利活存，目的就是要協助他們更有效率地聚沙成塔，加速達成人生目標。