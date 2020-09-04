被迫簽單、大廠口罩量落小廠？王美花駁斥：嚴重悖離事實

經濟部長王美花今日出席2020世代融合論壇前，接受媒體採訪表示，對加利這樣的行為一定要嚴正譴責，因為從疫情爆發以來，大家沒日沒夜，從上游口罩機、工具機的製造，大家無私的奉獻，才能這麼快速趕出口罩機。「我們有很好的技術，做出台灣優良的熔噴布，高度過濾、透氣性也好，再加上口罩廠商配合政府做出口罩給國人使用。」
王美花進一步指出，6月以前，國軍都進駐工廠協助生產足量的口罩，口罩有穩定的價格，廠商也有合理的利潤來賺取，口罩讓台灣防疫有好效果，也在世界揚名，同一時間提供口罩協助友好國家做防疫，幫助國際社會，這段時間以來，雖然辛苦但大家有很高的榮譽感。
王美花話鋒一轉說出重話，她認為，加利從中國大陸進口口罩魚目混珠，是完全不可取的行為，也違反相關規定，批評加利「做錯了還要指責別人，怪東怪西，也讓國家隊蒙受指責，這樣少數害群之馬，害到國家隊長期榮譽感，真的非常不可取！」並表示目前檢調、食藥署都在調查，一定要做最嚴厲的懲處。
針對加利負責人受訪表示，員工沒日沒夜工作，他們還在空白的單子上簽下、被迫徵用太多的口罩量。王美花表示，6月之前生產的全數徵用，但6月之後，因為仍需要部分徵用，因此徵用原則是「有藥證就部分徵用」，食藥署也跟廠商開過很多次會，不是只有一次，且每家廠商徵用量大家都看得到，反駁加利說「被迫簽單」的說法。
王美花說，經濟部統一協調上游熔噴布廠商協助，以加利來說，6月每天口罩量是19萬片，大約給他可以做到22萬片以防製作過程中有破損，況且這個熔噴布的價格絕對比他在外面買的還好，但加利6月到現在從來沒反應員工不足或是口罩生產很緊。
至於加利說因為有兩家口罩大廠沒有被徵用，所以量都落到小廠上。為此，王美花也駁斥，每個廠商都有被固定的徵用量，而6月之後因為可以自由進出買賣，確實口罩大廠國外訂單多，因此每個月的口罩徵用量可以緩交，但絕對不是不交，因此沒有小廠承擔大廠量的問題，認為加利說法嚴重悖離事實。
事實上，根據她的了解，有廠商從原本30人聘到200人，這證明政府有給合理的利潤，否則廠商不會多聘人，更何況加利還有盒裝口罩在外販售，但又對外說量太大做不出來，種種說法讓她「完全不能接受」。
而外傳還有另一家口罩廠也正在調查中，王美花僅說，6月之後廠商可以自由進出口，因此食藥署、海關都有追蹤與管控，以確切掌握進出口狀況，檢調如果需要可以提供，但目前還在調查中，所以不方便表示意見。
至於為何不防止魚目混珠的亂象繼續發生，限制中國大陸口罩進口？王美花表示，近來陸制口罩進口都是「非醫用口罩」，如烘焙也需要用到，原本是善意觀點讓大家有更多需求，因此才沒限制，但也坦言讓大家自由進出口，再來就是要確實管理。