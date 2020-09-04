虧待口罩國家隊？政府：送工廠機台、原料折扣且不斷貨

經濟部官員指出，只要有醫療器材許可證，工廠生產的醫療口罩有被徵用義務，目前約有50多家廠商，而且不能退出或拒絕徵用，除非違反醫事法被取消醫材證。當然，加入口罩國家隊也享有一些好處，只要生產量達一定條件，即在徵用期間達500萬片，其中120萬片無償提供徵用，就可無償獲得政府贈送的口罩生產機台。
今（2020）年6月後更鬆綁，國內生產的醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷，各廠商徵用數量為前1個月生產量的4成7，剩下的5成3產能廠商可以自行運用，不論是要外銷還是在市面販售。至於加利負責人指稱政府騙他簽空白合約，經濟部官員說怎麼可能，都是合紙黑字經廠商同意，還說若只給一張空白合約，有人敢簽嗎？
經濟部也強調，6月實施定額徵用後，加利科技每日被政府徵用19萬片口罩，而6到8月期間，加利公司依其配合徵用口罩生產所需，向經濟部申請購買公配熔噴布數量，相當於每天可產製22萬片。加利科技配合政府徵用生產口罩過程，可能造成的耗損以及合理的利潤，經濟部均有顧及，負責人所言產量過高不堪負荷等應為託辭。
而口罩國家隊除生產達一定條件，可無償獲得政府贈送的生產口罩機台，據了解，台灣製的口罩機台1台約300多萬，若是中國大陸製就便宜很多約40多萬元，經濟部官員說，在口罩原料如熔噴布等也會確保不斷貨，政府會協商生產廠商，除原料無缺之外，價格上也會比市場更便宜，之前大約是350元，現在因原料漲價大概是420元。
至於口罩國家隊口罩徵用價格，之前是一片2.5元，目前則是3元，口罩國家隊廠商會不會賠錢？經濟部官員表，徵用價格已有考慮到原料及參考SARS口罩徵用價格，並找業者大家一起討論，不會賠錢。
不過，據通路業者透露，在疫情還沒爆發前，口罩一片不到1元，現在進貨至少要5元，但其實台製口罩成本可能不用3元，中國大陸製口罩成本更低可能1元多，而且是符合檢驗準的，因此口罩國家隊在這波應該還是有賺到。