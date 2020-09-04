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巷仔內／加利案凸顯官方漏洞　錯在沒提醒？還是踢皮球？

記者許家禎/特稿
calendar_today2020-09-04 16:25:25update2020-09-04 16:38:44

▲加利公司被查獲進口中國大陸制口罩，魚目混珠實名制口罩中。其實經濟部3月就掌握相關消息，但指揮中心當時未獲通知。（圖／宜蘭縣衛生局提供)
▲加利公司被查獲進口中國大陸制口罩，魚目混珠實名制口罩中。其實經濟部3月就掌握相關消息，但指揮中心當時未獲通知。（圖／宜蘭縣衛生局提供)
針對加利公司被查獲進口中國大陸製口罩，魚目混珠實名制口罩中。其實經濟部3月就掌握相關消息，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，指揮中心當時未獲通知。事實上，3月加利發生的偽標事件，早已移請經濟部國際貿易局裁處，又口罩商本來就可以進口陸製非醫用口罩供國人使用，問題可能就出在經濟部第一時間沒有「溫馨提醒」指揮中心，而經濟部與指揮中心勢必也得亡羊補牢，加強查緝防止陸製非醫用口罩混入實名制口罩中。

加利公司進口陸製非醫用口罩，魚目混珠實名制口罩中，經地方藥師發現後曝光，引發各界議論。經濟部指出，早在今年3月就已經掌握相關消息，但外界好奇為何9月加利又出事？而指揮官陳時中今早又說，3月的事情，海關沒有通知指揮中心？還是又互踢皮球？

財政部關務署副署長彭英偉表示，加利3月份從中國大陸進口的口罩，總計6萬多片，因上頭有「Made in Taiwan 」字樣，涉及偽標MIT，因此移請經濟部國際貿易局裁處。但因為這也涉及刑法255條，（意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，得處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金），因此該批口罩由海關扣押中，並不是媒體報導的已經銷毀，將靜待刑事偵辦結果後依法處理。

另外，關務署也查到該公司於6月至8月間陸續進口中國大陸產製非醫用口罩，是以塑膠袋裸裝進口，未標示醫用口罩，也沒有偽標MIT，依據衛福部食藥署揭示「提供關務單位醫用口罩之屬性判定相關資料」處理原則，經查驗無訛後，予以放行。

其實，自今年6月後，廠商本來就可以進口陸製非醫用口罩，如同經濟部長王美花所說，是站在善意觀點供國人自由選用，像是做烘焙時配戴，沒有違法。加利錯是錯在，3月進口陸製口罩印上「Made in Taiwan 」涉嫌偽標與涉及刑法，且後續雖然無違法，進口陸製非醫用口罩來台，但卻流入應該要全面台製的實名制口罩配額中。

而經濟部與指揮中心難辭其咎，因為加利3月爆出偽標，早已移請經濟部國際貿易局裁處，可能第一步沒有「溫馨提醒」食藥署，而第二步則是未管控陸製非醫用口罩的流向，可使用於民間供國人自由選用，但絕不能流向實名制口罩配額中。而目前食藥署緊急研擬，在國產醫用口罩上統一增加鋼印標示，類似鈔票的防偽機制，讓民眾可以更方便辨識，但這也凸顯口罩市場自6月可以自由買賣以來，中央並未想好配套措施，現在只能亡羊補牢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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