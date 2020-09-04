AI與資安共組國家隊　力拚國際拓銷

今日中華民國資訊軟體協會與中華民國對外貿易發展協會共同舉辦「AI解決方案與資安線上國際記者會」，吸引美國、日本、馬來西亞、新加坡、孟加拉、緬甸、菲律賓、泰國、越南、歐洲、德國、義大利、巴西、印度、印尼、埃及等16個國家及地區逾160位買家與外媒線上報名，在線觀看人次逾200人，反應熱烈。
中華民國軟體協會理事長沈柏延表示，這場線上國際記者會集結臺灣優質品牌商-威強電、凌群、合勤、大同世界科技、金財通、益欣發表最新產品，讓國內外的媒體及買主，都能夠更進一步認識臺灣的AI解決方案與資訊安全網路監控產品。
其中，威強電整合多種AI解決方案，廣泛應用在人臉口罩辨識、車牌辨識、影像辨識，運用在疲勞駕駛、產線檢測、醫療診斷或優化停車場效能等。大同世界科技提供智慧化解決方案，協助政府及企業進行數位轉型、增進營運效能及決策分析，其「萬事答．雲客服」企業雲端文字客服解決方案，則是集結該公司十餘年來的顧問經驗，以及雲端技術開發能力，協助企業打造專業客服單位。
隸屬於合勤控集團的兆勤科技，因應全球資安事件頻傳，隆重推出能滿足企業網路安全連線需求的最新防火牆— USG FLEX 100/200/500系列，全面提升企業的資訊安全。凌群電腦則是推出NETCenter網路監控管理中心，以統一介面的儀表板做分權管理，有效降低人力負擔，並提供報表分析迅速掌握管理的資產相關情報。
金財通則發表了「eLogistics便捷資料平台」，其整合金財通自行開發之「eLogistics（又名:OMS多通路訂單整合服務）」及「BPWMS物流倉儲管理系統」，提供一條龍整合式服務，涵蓋全溫層物流、資訊流、倉儲及配送等。益欣資訊則致力於研發全通路點餐系統，提供智慧零售整合性解決方案，透過雲端運算技術，滿足多元資訊應用需求。
沈柏延表示，臺灣的人工智慧和資安產業正乘著全球數位化的趨勢，提供更具整合性、可擴展性與客製化的產品；透過使用這些產品，更智慧化的管理資訊，實現智能生活。