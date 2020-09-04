遠傳攜手亞太電攻5G　合作第二階段與鴻海並列大股東

遠傳總經理井琪指出，第一階段預計在明（2021）年5月31日前，先投資亞太電信50億元，並拿到11.58%的持股，取得亞太電一席董事，鴻海持股就變成約36%，而第一階段完成後，遠傳就會開始以權益法認列。亞太電總經理黃南仁則表示，遠傳入股亞太電信，第一階段將成為亞太電信第二大股東，鴻海持股約36%、台灣大持股約2.25%。
至於第二階段，遠傳將增資並與鴻海換股，屆時遠傳與鴻海對亞太電的持股就分別拿到23.8%，遠傳也將取得兩席亞太電董事，遠傳將與鴻海並列亞太電第一大股東。而第二階段希望能在2022年6月30日前達成，不過整體仍要經過主管機關核准，要看作業流程，也有可能再延後兩年於2024年完成。
遠傳與亞太電合作計畫藍圖全貌到底是什麼？井琪表示，第一階段為3.5G頻段的共頻，成本共同負擔，遠傳也會投資亞太電信50億元，拿到11.58%的持股，但她強調一切遵法，僅在3.5G上共頻共網，到了第二階段如果法規准了，700頻段會共頻。
至於亞太電信為何不選擇之前的合作夥伴台灣大，黃南仁表示一切考量以客戶服務與股東權益為優先，也考量頻段頻譜品質，因此兩個禮拜之內就跟遠傳達成協議計畫、取得共識。亞太電認為，出資九分之二，但可以共享更多，包括提升頻譜價值，網路架設成本也能降低，客戶又能享受到好品質，是很好的合作方案。
井琪也指出，遠傳董座徐旭東很支持，也秉持做生意誠信、互惠、雙贏，若再加上鴻海等於是三贏，這個合作案各取所需，對頻譜效益上也會更提升，再來就是看第二階段是否容許更多共頻，種種都是機會。黃南仁也認為，這項合作對母公司鴻海集團與遠東集團，可以產生互補綜效，看好這樣的結合，同時鴻海也會尊重與遠傳變成夥伴的關係。
至於外界關心的亞太電5G開台時間，黃南仁表示，在NCC法規下，希望最好能在年底前，最好是11月。至於資費訂價，他強調價格跟網路品質有很大的關係，也跟服務水準有關，未來會重新檢討資費的標準，當然也會隨者市場競爭情況做適當的調整。