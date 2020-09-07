百貨周年慶前哨戰提前開打　搶客盼回補上半年流失業績

京站指出，這次活動首5日卡友獨享加碼，活動期間當日消費累計滿3,800元即送400元商品贈券，Q卡友再贈100元(每人每卡限乙次)，等於可以獲得500元。而消費累計滿3,800元可換400元商品贈券，滿7,600元兌800元商品券，以此類推。並加碼刷台北富邦銀行J卡再贈300元，總計回饋達21%。
京站萬樣買一送一商品，如上衣、配件通通都買一送一，16日到18日也有美食第二件半價。京站表示，活動檔期Q卡友拿當日累計滿6,000元京站發票，即可獲得抽獎機會乙次 (可累贈) ，獎項包含購物、美食、電影券等，券額1000元到5000元皆有。
至於SOGO百貨台北店敦化店也於9月9日到13日舉辦生日慶，刷指定銀行信用卡，全館滿1萬送1000元抵用券；滿10萬元以上贈SOGO禮券，使用商品券/禮券消費滿1萬送500元；此外，還有快樂購卡全館加碼贈，持卡當日消費累積滿額即贈抵用券，滿15萬以上再享滿額好禮，如美型電烤箱及吸塵器等家電。
新光三越台北南西店則鎖定15家秋季話題新櫃、快閃櫃，包括即日起至9月30日ROG與法雅客合作進駐台北南西店三館打造潮流快閃店，現場將展示全球僅有一台的ROG Zephyrus G14 x Alan Walker 限定聯名機種，讓玩家能夠一睹Alan Walker音樂創作御用機種。
東京最強伴手禮Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅乾也將快閃至9月27日，此次全台首發，推出新品福岡草莓口味，使用福岡產的草莓結合北海道生焦糖，希望吸引甜點控朝聖。除快閃店，台北南西店也推出韓國超人氣隱形眼鏡連鎖品牌OLENS、來自神戶超高人氣度的水果蛋糕、以冰鋒衣著名受眾多藝人熱愛的知名品牌ONE BOY等。