瑞信看亞洲科技產業　後疫情時代三大主題引領逆勢成長

為期一周的第21屆瑞信亞洲科技論壇揭開序幕，今年首次採用線上模式舉行，與會人數較去年增加了一倍以上，除了600多家全球頂尖投資機構和百餘家領先科技企業，論壇還邀請到多位重量級產業專家分享見解、洞見未來。
瑞信亞洲太區科技研究部門主管 Manish Nigam 指出，疫情影響人們日常生活的同時，也大幅衝擊了企業營運模式。疫情之下，企業被迫採取大規模遠端辦公，帶動相關基礎設施和居家辦公前端設備的需求。隨著教育和娛樂逐漸走向居家消費模式，相關設備的投資亦同步增加。
Manish認為，5G和雲端運算技術將在未來10年帶領供應鏈成長。雲端運算正面臨新的轉捩點。從創建、傳輸、儲存到分析的資料生命週期來看，雲端運算並非疫情催生的短期結果，而是一個能夠持續數年的長期趨勢，不過疫情確實加速了雲端部署的應用進程。
像是連網裝置和影音應用爆發式增長、遍地開花的企業雲和消費雲服務，以及人工智慧（AI）資料分析的快速發展推動全球雲端 IT 基礎架構支出持續擴大。預計到2022年，全球雲端IT基礎設施支出將達到890億美元，2019年至 2022年間的複合年均增長率可達10％。相較之下，傳統IT基礎設施同期支出預計將穩定維持在每年650億美元左右。
而智慧連網裝置增加、資料傳輸速度提升、企業上雲推升5G帶來的資料消費需求， 以及AI 應用普及化等因素，皆為雲端運算發展提供有力支撐。瑞信臺灣證券研究主管、亞洲半導體分析師 Randy Abrams 表示，此長期趨勢將帶動超大規模資料計算平台的支出，目前超大規模營運商每年的收入增長在 40% 以上， 資本性支出占營業現金流的 40%，且絲毫沒有下降的趨勢。
Randy 更一步指出，全球半導體產業將受惠於雲端需求急劇增長的趨勢。預計中央處理器、圖像處理器和加速器的市場規模可望達到900億美元，未來增速可從原先每年3%至5%提高到10%至15%。無廠半導體公司、記憶體和積體電路設計領域的龍頭企業以及主要晶圓代工廠將迎來更多發展機會。
儘管自2月下旬以來，企業盈利預期逐步調降，但近幾個月在部分科技領域的每股盈餘（EPS）預期已出現回檔跡象。由於「宅經濟」發酵，使居家辦公、遠距教學、線上娛樂需求出現超乎預期的增長，以及透過庫存管理來預防供應鏈中斷也是支撐盈利預期上調的重要因素。
展望亞洲科技產業前景，Manish 認為，隨著下半年部分利多因素消耗殆盡， 產業表現會面臨週期性風險。但在5G、資料分析、雲端計算和資料中心等相關主題的帶動下，科技股依然具備良好的長期投資價值。Manish也提醒， 疫情持續蔓延以及中美緊張關係進一步升溫，對經濟帶來的負面影響，仍將是影響亞洲科技產業表現的主要風險。