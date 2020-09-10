Google大神真的神！進駐彰濱周邊房價「7年漲7成」

據台灣房屋集團趨勢中心統計，Google於彰濱工業區線西區、台南科技工業園區、雲林科技工業區三廠區，以及Google將遷駐的板橋遠東通訊園區企業總部的周邊生活圈中，以彰濱工業區旁的線西區商圈漲幅最多，從2013年Google於設廠，房價從2013年每坪8.9萬逐年爬升至2020年為15.7萬，7年間漲幅高達76.4＆；同於彰濱周邊的機能更成熟的和美商圈，單價則從11.6萬上漲至16.6萬，漲幅達43.1%；另外，台南科工區周邊商圈年漲最高為5.8％，至於板橋Google總部附近的仁愛新村目前則僅小漲1.5％左右。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年包括台積電、Google 等大廠都陸續投資南台灣，除了設廠的土地成本較低，對Google來說，資安問題以及低廉的水電成本都是主因；彰濱工業區資料中心位於市郊，工程師的租屋需求帶動了透天隔套產品，因基期低，7年間的房價漲幅4至7成，也突顯谷歌大神的魅力。
台灣房屋彰化和美加盟店店東凌蔚菁說，彰濱工業區周邊受惠於租賃需求旺，不只企業包下整棟透天做為員工宿舍，上班族自行租屋量也大，熱門生活圈已經全租滿了，以線西及和美來說，5至6坪套房僅約6至7千元，租金比前兩年微漲2成左右，仍供不應求，而4至5房中古透天，租金收益2.5萬，投報率約2.5至3.3％左右，吸引了不少投資客買透天，來轉當包租公，收租抗通膨。
張旭嵐指出，就業市場是否能帶動房市，關鍵在於聘用人力！板橋遠東通訊園區Google新總部辦公室落成後，上千名員工將於今年底陸續進駐，再加上今年新徵的數百名人力，周邊房市租售需求可望受帶動。
台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝說，遠東園區周邊物件選擇多元，仁愛新村公寓坪價約30至35萬，在生活採買上都很方便，交通以公車以及機汽車自駕為主，而往亞東捷運站、愛買商圈附近，亞東醫院對面大樓均價為40至56萬，近期成交量都有不錯表現，另外，府中捷運站一帶，距離園區約10分鐘車程，生活機能佳，中古大樓單坪價44至65萬不等，公寓則為36至40萬左右，都是機能完整的生活圈！
仍在興建中的Google台南資料中心，座落於安南區的台南科技工業區，雖然尚未正式進駐，周邊生活圈房價已呈微幅上漲趨勢，安南區年漲5.8％，北區則是2.8％。
台灣房屋台南湖美加盟店店東林裕傑表示，距離科工區10分鐘車程的九份子重劃區，是台南近年備受矚目的重劃區，鄰近市中心，交通往來便利，讓不少建商選擇在此插旗，新透天建案總價約1500萬起跳，遠雄建設也選在九份子，預計興建38層台南最高的景觀住宅大樓；林裕傑說，如果預算多一點，訴求生活機能更優渥，可沿著台17線往南到北區，北區的湖美社區是台南的高級住宅區，透天總價則到3至4千萬，而文元國小周邊鄭仔寮重劃區則是大樓林立，2至4房坪價約25至30萬左右。
雲林科技工業區周邊，斗六棒球場及斗六車站商圈，目前單價約15萬左右。台灣房屋斗六日榮加盟店店東黃浩峰說，不少地主屋主已經看好房市行情，以位屬蛋黃區的斗六棒球場，周邊新建案多，電梯別墅總價約2千萬上下，僅隔一條路的火車站後站一帶，屬早期市區新建案少，中古30年透天總價約8至9百萬左右，國際大廠進駐雲林，大家滿懷期待，是否會進而帶動房市，實際需求的人力多寡也是評估要素之一。