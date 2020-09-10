低利率及剛性需求推升　合庫銀董座：房市回溫但未過熱

此外，香港自反送中加上港版國安法實施後，近期仍處於動盪，也使得香港亞洲金融中心地位恐動搖。雷仲達透露，因應資金從香港往外跑，合庫香港分行財富管理業務要收掉，未來放款會更審慎，縮小業務範圍，降低香港曝險部位。中國大陸今年經濟情況也不穩，因此合庫也降低在中國大陸的曝險部位，從去年曝險占淨值比48%，降至目前35%。
看好國人對於頂級美食消費與尊榮體驗的需求，合庫銀行今日攜手漢來美食與萬事達卡推出「合庫漢來美食世界卡」，提供漢來美食多元的餐廳優惠及頂級卡友專屬的優先訂位等獨家禮遇，包括漢來美食旗下所有餐廳9折優惠；世界卡消費滿額贈禮，只要每月於漢來美食任一餐廳累積消費滿10次或消費金額達1萬元，即可獲得800元漢來美食電子餐飲券；卡友於生日前2個月累積消費達2萬元，還可享世界卡專屬生日獻禮「漢來海港平日下午餐券兩人同行一人免費」；平日每月第2、4周之周二，為漢來海港餐廳卡友日，卡友專享下午餐3人同行1人免費。同時，同時升級美食、購物、交通等全方位權益。
雷仲達表示，仰賴政府與全體國民對防疫的共同努力，國內餐飲與旅遊業都已在近期回春，經濟部統計處更顯示今年5月餐飲業營業額近30%的歷年最大月增幅，面對即將到來的中秋旺季，「合庫漢來美食世界卡」的多重優惠一定能滿足熱愛漢來美食餐廳的消費者。
萬事達卡台灣區總經理陳懿文也提到，從去年度信用卡消費統計發現，餐飲類別在高端族群的消費分配比例位居第一，消費筆數占了超過40%，即使今年受到疫情影響，餐飲類別的消費金額仍超越所有類別位居首位，足見頂級客層對於美食的高度熱愛，而「合庫漢來美食世界卡」因應漢來美食據點遍布全台，首推市場第一張世界卡擁有高鐵站往返市區專車接送服務。
由於雷仲達也是央行常務理事，對於9月17日央行將召開理監事會，雷仲達在會後受訪時表示，他無法評論是否降息，但確實有不少人擔心房市過熱。他認為房市確實有回溫，主要是低利率，年輕人需要買房，有剛性求需求，自然帶動房市，只是他覺得房市還不到過熱的情況，仍在健康發展，還不需採取動作去壓抑它，除非交易價格全面性上漲，那就需要注意的，況且要打房，央行有很多工具可用，包括選擇性信用管制，只要一做就可達效果，他覺得目前房市可以再觀察看看。
此外，合庫今年財務操作也相當亮眼，股債不錯都表現，統計至9月9日股息收入達14.96億元，表現優於去年，去年全年僅9億元。雷仲達也談到，在看好台股之下，合庫增持台股部位，6月除權息前台股部位最高達220多億元，主要鎖定績優、高股息潛力股為投資標的，但在部分獲利了結後，目前已降至160億元。
至於海外布局，他說，先前海外分行加上國際金融業務分行（OBU）獲利最高占比達39%，現在降至31%、32%左右，主要以中國大陸、香港減少最多。雷仲達透露，由於香港一直處於動盪，因應現在資金從香港往外跑，香港分行財富管理業務要收掉，未來放款也會更加審慎，縮小業務範圍，降低曝險。