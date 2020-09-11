台積電憂群聚風險取消運動會　每人1.2萬元紅包照發

台積電運動會都會在每年10月或11月舉辦，而公司也總是在會上宣布送給員工紅包，以去年為例，台積電在運動會上宣布發給3.9萬名同仁，每人1.2萬元的紅包。而今年因為疫情取消運動會，但台積電仍決定發給每人1.2萬元紅包，並將原福委會提撥的運動會剩餘經費轉發員工，每人1000元面額的商品卡。
據了解，可領到這次特別獎金紅包的員工，必須是今年5月31日以前到職，包括職級60到64的直接人員，職級20到26的行政及技術人員，以及職級31到33的工程師與管理師，算算約有4.2萬人可領到紅包，總金額約5億元。此外，台積電也將另提撥2000萬元資助偏鄉弱勢學子在運動項目上。
至於台積電8月營收報喜，由於9月中後，台積電不再出貨給華為，在此之前趕工出貨，也讓台積電今（2020）年8月營收達新台幣1,228.78億元，月增16.0%、年增15.8%，創單月營收歷史新高。累計2020年1至8月營收約為新台幣8,501.37億元，也較去年同期增加了30.7%。
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