台積電憂群聚風險取消運動會　每人1.2萬元紅包照發

▲台積電今（11）日表示，為避免群聚增加染疫風險，決定停辦運動會，但獎金1.2萬元還是照發。（圖／NOWnews資料照片）

職級60到64的直接人員，職級20到26的行政及技術人員，以及職級31到33的工程師與管理師，

至於台積電8月營收報喜，由於9月中後，台積電不再出貨給華為，在此之前趕工出貨，也讓台積電今（2020）年8月營收達新台幣1,228.78億元，月增16.0%、年增15.8%，創單月營收歷史新高。累計2020年1至8月營收約為新台幣8,501.37億元，也較去年同期增加了30.7%。