亞洲藏壽司上櫃前飆漲　黃天牧：是不是蜜月行情我不定義

亞洲藏壽司為日本Kura Sushi, Inc.在台灣成立的子公司，2014年在台北市松江南京設立「台灣一號店」，2017年首創導進土藏造型街邊店。2019年全年營收19.26億元創下新高，年增34.15%，稅後盈餘8872萬元，每股盈餘2.47元。亞洲藏壽司董事長西川健太郎曾表示，未來亞洲藏壽司將持續加速展店，在台灣目標為50店以上，並要搶攻海外市場，目標3年內插旗中國、東南亞等亞洲市場，長期集團將擴張至200店。
亞洲藏壽司也預計9月17日在台掛牌上櫃，近期興櫃股價漲勢凌厲，昨日盤中飆漲逾124%，衝出325.5元價位，擠下瓦城成為觀光股王。今日則進行抽籤，興櫃股價盤中最高來到292.5元，承銷價55元，以最高價計算，溢價差更大，抽到一張現賺23.7萬元，就算以平盤價格計算，抽到一張的價差也達14萬元。
對於亞洲藏壽司上櫃前股價狂飆，金管會主委黃天牧今日赴中信銀行及第一銀行進行雙語示範分行視察，他受訪時說是不是蜜月行情「我不定義」，但這家壽司公司在台灣大家都熟悉，在日本母公司已有上市，美國子公司也有上市，負責人選擇台灣子公司上櫃，應著眼台灣市場發展潛力，也希望上櫃後朝大中華乃至於東南亞發展，也希望透過上櫃可讓員工共享公司成長果實，這對台灣資本市場是好的發展，所以「我們樂觀其成」。
不過，黃天牧也不忘提醒，任何投資都有風險，投資人不論是要抽籤或投資，自己要審慎觀察公司前景，至於漲跌就由市場決定。