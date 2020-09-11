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3首長親視察！23家銀行願申設　雙語分行可望提前達標　

記者顏真真/綜合報導
calendar_today2020-09-11 16:30:11

▲金管會主委黃天牧偕同國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮前往第一銀行延吉分行視察雙語分行推動成果。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會主委黃天牧偕同國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮前往第一銀行延吉分行視察雙語分行推動成果。（圖／記者顏真真攝）
配合「2030雙語國家政策發展藍圖」，金管會定下2030年全台銀行均設立雙語分行的目標。金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及財政部長蘇建榮今（11）日前往中信銀行及第一銀行雙語示範分行視察推動成果。黃天牧今 (11) 日受訪時表示，目前已有23家銀行有意願設置雙語服務，17家銀行已設置，尚有6家正在建置中，「我有信心會提前達成」。

今日黃天牧與龔明鑫先前往中信銀雙語示範分行市府分行，再轉往第一銀行延吉分行視察，掌管公股的財政部長蘇建榮則在第一銀行與兩人會合。對於銀行設立雙語分行，黃天牧說，基本上沒用強制方式，而是以自發性、鼓勵方式，但台灣確實有很多外國客戶，甚至有許多專業人士來台，需要外語金融服務，銀行看到這個商機，當然會自主提供外籍客戶需求，像第一銀行提供日文、英文，中信銀行也提供其他共計12種語言，相信會有更多銀行提供多語的金融服務。

▲金管會主委黃天牧（右）協同國發會主委龔明鑫（左二）前往中國信託銀行首家雙語示範分行市府分行視察。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會主委黃天牧（右）協同國發會主委龔明鑫（左二）前往中國信託銀行首家雙語示範分行市府分行視察。（圖／記者顏真真攝）
不過，目前雙語分行多以北部為主，是否拓展到中南部？黃天牧表示，還是以各銀行的當地特質與客源為主，像第一銀行延吉雙語分行接近國父紀念館與北市東區商圈等觀光地點，而中信銀市府雙語分行則多是跨國公司總部的聚集處，雙語分行的地點配置要考慮當地地緣關係與客戶服務需求，因此尊重銀行自己的規畫。

中信銀行董事長利明献就表示，配合金管會建構雙語金融環境，自今年7月起，由台北市的市府分行、台中市的市政分行、高雄市的博愛分行擔任北中南的雙語示範分行，未來中信銀行將繼續結合實體與數位服務，提供外籍人士全通路的雙語金融體驗，期許2030年前達成全台152家每家分行都有外語服務人員，全面完成雙語分行建置。

▲金管會主委黃天牧（中）偕同國發會主委龔明鑫（左三）、財政部長蘇建榮（右三）前往第一銀行延吉分行視察雙語分行推動成果，並與第一銀行總經理鄭美玲（右一）等人合影。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會主委黃天牧（中）偕同國發會主委龔明鑫（左三）、財政部長蘇建榮（右三）前往第一銀行延吉分行視察雙語分行推動成果，並與第一銀行總經理鄭美玲（右一）等人合影。（圖／記者顏真真攝）
第一銀行總經理鄭美玲也談到，設置雙語分行的目標，除為提升服務品質能量、落實公平待客企業核心文化外，也是從銀行國際化經營策略思考，尤其第一銀行海外據點多達39個，橫跨歐、亞、美、澳等4大洲，網點遍布世界各主要金融中心及亞太區台商聚落，今年為加速布建雙語分行，對外擴大招募雙語人才，而經培訓的優秀雙語人才未來也可以輪調海外單位。

鄭美玲更透露，第一銀行2019年已完成設置6家雙語分行，今年將於北、中、南再設置6家，並立下提前在2028年前完成雙語化全覆蓋國內188家分行的願景，朝向區域型銀行邁進。而目前第一銀行員工參與英文檢定測驗的人數已逾2300人，多益英文成績達900分以上的行員更上看250名，其中延吉分行有6成人員具有外語證照，英語能力佳。

▲金管會主委黃天牧偕同國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮前往第一銀行延吉分行視察雙語分行推動成果，行員以流利的英語與客戶交談。
▲金管會主委黃天牧偕同國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮前往第一銀行延吉分行視察雙語分行推動成果，行員以流利的英語與客戶交談。
 

關鍵字

雙語分行 黃天牧 第一銀行 中信銀行 蘇建榮

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