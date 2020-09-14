美次卿克拉奇將訪台進行經貿對話！王定宇揭「3大意義」

我國將與美國舉辦一場「經濟與商業對話」，並由美國國務院次卿凱斯‧克拉奇（Keith Krach）主持，據傳克拉奇訪台時間訂於本月17日至19日，屆時內容將聚焦在供應鏈、智慧財產權等議題，這將會是台美史上最高經貿層級的對話平台。對此，民進黨立委王定宇昨（13）日則在臉書分析克拉奇來台的「3大意義」。





王定宇發文表示，短短1個月，再度突破美台40餘年來訪層級的美國國務院次卿（Under Secretary)凱斯‧克拉奇，除了層級高外，他的業務範圍就是經濟、能源等，來台進行「美台高階經貿對話」。

王定宇分析指出，克拉奇次卿訪台有3個意義，其一是「台美關係快速升溫」，其二是「台美經貿合作和供應鏈重建」，其三則是「克拉奇負責的美國主導的新聯盟籌設，稱為『經濟繁榮網路』（Economic Prosperity Network,ＥＰＮ），自今年5月初開始後，全球矚目。目前有澳洲、印度、日本、紐西蘭、韓國、越南等印太六國共同參與，台灣是否能成為第七國，也是觀察重點！」

▲王定宇臉書全文。（圖／翻攝自王定宇臉書）

而日前經濟部長王美花提到，台美間將舉辦經濟暨商業對話（Economic and Commercial Dialogue），由國務院負責，以深化美台在各項優先議題上的經濟連結。王美花說，她相信台美雙邊會有更深入的交流，甚至會提到美國整個印太戰略、供應鏈重組部分議題，另外，包括像半導體，5G也會是討論重點。

王美花更強調，對話機制與台美貿易暨投資架構協定（TIFA）不衝突，經濟暨商業對話由國務院主導，將由主管經濟成長、能源、環境的美國國務院次卿凱斯‧克拉奇主持；至於TIFA則是由美國貿易代表署（USTR）主政。（編輯：許苡晴）