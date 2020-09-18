自駕車來了／「責任混合」難究責　專屬保險還有得等

自駕車已是現代汽車共同發展方向，台灣也立法通過《無人載具科技創新實驗條例》，鼓勵新創業者在封閉場域進行實驗測試、收集各種數據，目前已有6案進入實驗測試，包括台北市信義路公車專用道自駕實驗巴士，另3案申請中。只是大家好奇的是，自駕車可以保險嗎？萬一出狀況責任如何歸屬？產險業者表示，現行自駕車尚未進入真正無人駕駛階段，駕駛人還是必須介入車輛的使用過程，因此目前自駕車所投保的車險，與一般車輛無異。至於何時才有屬於「自駕車」的專屬保險？學者坦言，技術與法規還沒就緒，法規並未准許駕駛人可不在車上，相關專屬保險「還有很長路要走」。





▲目前國內保險相關法規尚未針對「自駕」的特性有所規範，而是在如《無人載具科技創新實驗條例》及《道路交通安全規則》等法規上有要求自駕車輛測試期間須投保保險。（圖／記者陳致宇攝）