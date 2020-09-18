自駕車來了／「責任混合」難究責　專屬保險還有得等

自駕車已是現代汽車共同發展方向，台灣也立法通過《無人載具科技創新實驗條例》，鼓勵新創業者在封閉場域進行實驗測試、收集各種數據，目前已有6案進入實驗測試，包括台北市信義路公車專用道自駕實驗巴士，另3案申請中。只是大家好奇的是，自駕車可以保險嗎？萬一出狀況責任如何歸屬？產險業者表示，現行自駕車尚未進入真正無人駕駛階段，駕駛人還是必須介入車輛的使用過程，因此目前自駕車所投保的車險，與一般車輛無異。至於何時才有屬於「自駕車」的專屬保險？學者坦言，技術與法規還沒就緒，法規並未准許駕駛人可不在車上，相關專屬保險「還有很長路要走」。
承保北市自駕巴士保險的富邦產險表示，現行自駕車尚未進入真正「無人駕駛」階段，因此，自駕車所投保的車險與一般車輛並無不同，加上目前自駕巴士還處於測試階段，因法令規定測試期間須投保保險，自駕巴士針對測試期間依法投保相關險種如第三人責任險時，需加保「汽車保險附加自動車輛測試保險」，擴大承保測試期間的風險。
除了北市自駕巴士之外，國外知名的電動車大廠也可投保。
富邦產險提到，車主可依其需求投保車體險、第三人責任險、乘客體傷責任險、竊盜險及駕駛人傷害險等一般車險商品。但是，若自駕車是綠能環保的車種，例如純電動車時，則可投保綠能環保汽車保險，該商品因響應政府節能環保政策，保費上有所折扣。
不過，令人不解的是，既然自駕車已成現代汽車共同發展方向，國內也陸續有自駕巴士等進行實驗測試，保險卻沒跟上腳步，主要保險相關法規尚未針對「自駕」的特性有所規範，而是在如《無人載具科技創新實驗條例》、《道路交通安全規則》等法規上有要求自駕車輛測試期間須投保保險。
淡江大學風險管理與保險學系教授汪琪玲就指出，目前保險是「人在駕駛」，肇事就是人的責任，但「自駕車」不是人在駕駛，肇事是人的責任還是車廠的責任？加上自駕車的發展進程有很多階段，還沒有進展到真正「無人駕駛」，大部分仍是一半自駕一半人駕，也就是，即便是自駕車，駕駛人還是要在旁邊做好準備，萬一有狀況，人就要接手處理。
問題來了，這就會處於產品責任與駕駛人的「責任混合」時代，保險公司也在觀察。她說，若要推自駕車專屬保險，除要收集相關數據，最重要是法律要怎麼規定，法規會影響自駕車的責任歸屬，待自駕車責任歸屬釐清後，才有數據，知道誰該負多少責任？這行為發生的機率有多少？損失會有多少，保險公司才能設計保單。
因此，汪琪玲認為自駕車保險「還有一段很長的路要走」。
首先，科技技術問題要先確認，再來就是環境問題，包括法規、法律，接著才是保險。現在保險還沒有著力點，法規也還沒准許「無人駕駛」，現在所謂「自駕車」仍是與「有人駕駛」的車輛及行人爭道。目前一般傳統保險若肇事，車體險及責任險要怎麼賠，《道路交通安全規則》都有規範，保險很容易判斷是誰的過失，並計算發生機率、責任分攤，但自駕車的道路安全規則都還沒出來，連政府也都還不知如何定。
不過，汪琪玲認為，自駕車已成發展趨勢，相信有一天大家都會改買自駕車，若真的進入全自動駕駛，相信那時會有較好的法律規範，保險勢必也要跟上腳步，因此，未來一定會有專屬的自駕車保險，「只是到底會長怎麼樣？大家也還在觀察，也許肇事責任可能就在產品而非人，或主管機關會要求車廠要提撥一定費用做為特定基金等，而這些還是要看未來科技發展到什麼程度及政府監理法規怎麼定，現在談都還很早。」
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