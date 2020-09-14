半導體展23日登場　首度虛實整合、線上線下觀展體驗

SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23至25日於台北南港展覽館一館正式登場。今年在實體展館規畫15大主題專區及創新館和19場國際論壇，將聚集550家廠商，展出超過2,000個攤位，並吸引45,000位專業人士參觀。而為了讓全球參觀者即時掌握最新展會盛況，SEMI推出全新虛實整合展覽平台，為實體展覽活動開啟嶄新的虛擬觀展體驗。



