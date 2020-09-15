中秋加碼開跑！大樂透頭獎保證1億、百組百萬獎金可翻3倍

隨著中秋節腳步逼近，台灣彩券公司中秋加碼活動也正式開跑！大樂透今（15）日率先加開100組100萬元獎項，更首創增開倍數球，每組100萬獎金有機會翻成200萬、300萬元，頭獎則保證1億元，因此想要一夕致富的人，可要把握中秋加碼好時機，除有機會成億萬富翁，還有對中100萬元獎金的機會。



