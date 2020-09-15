中秋加碼開跑！大樂透頭獎保證1億、百組百萬獎金可翻3倍

隨著中秋節腳步逼近，台灣彩券公司中秋加碼活動也正式開跑！大樂透今（15）日率先加開100組100萬元獎項，更首創增開倍數球，每組100萬獎金有機會翻成200萬、300萬元，頭獎則保證1億元，因此想要一夕致富的人，可要把握中秋加碼好時機，除有機會成億萬富翁，還有對中100萬元獎金的機會。
今日開獎的「大樂透」，除採用廣受民眾喜愛的經典100組100萬加碼，還增開全新獎金倍數球，由開獎機隨機開出當期獎金倍數球，倍數球有3倍球、2倍球及1倍球，開出幾倍球當期每組100萬獎金就翻幾倍，每組獎金最高有機會提高至300萬元，獎金倍數球加碼總獎金為5000萬元。
不過，台灣彩券公司表示，如果當期100組100萬未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬獎項皆有人中獎或至10月16日活動結束為止。
除大樂透中秋加碼1.5億元之外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也將從10月1日起連續加碼16天，「基本玩法」1至6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍，台灣彩券公司預估今年中秋加碼總獎金達3.8億元。