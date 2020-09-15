總獎金逾14億！2款刮刮樂搶市　4個頭獎300萬、5個200萬

台灣彩券公司今（15）日再推出2款刮刮樂，總獎項超過300萬個、總獎金逾14億元，其中首款刮刮樂「7」系列主題中面額新台幣300元的遊戲「無敵777」，提供4個頭獎300萬元，並將數字「7」系列遊戲中面額200元「超級777」相當受歡迎的2倍中獎倍數符號提高至3倍，並以「7」的倍數規畫2100元、3500元、4200元等多元獎項。另一款益智延長型刮刮樂「麻將」，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，超過16萬個1000元以上的獎項。



