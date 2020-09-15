總獎金逾14億！2款刮刮樂搶市　4個頭獎300萬、5個200萬

台灣彩券公司今（15）日再推出2款刮刮樂，總獎項超過300萬個、總獎金逾14億元，其中首款刮刮樂「7」系列主題中面額新台幣300元的遊戲「無敵777」，提供4個頭獎300萬元，並將數字「7」系列遊戲中面額200元「超級777」相當受歡迎的2倍中獎倍數符號提高至3倍，並以「7」的倍數規畫2100元、3500元、4200元等多元獎項。另一款益智延長型刮刮樂「麻將」，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，超過16萬個1000元以上的獎項。
幸運數字「7」系列刮刮樂在全世界皆相當受歡迎，台灣彩券公司自2007年以來陸續發行過面額100元「幸運777」、「超速777」及面額200元「超級777」等3款數字「7」系列刮刮樂，這回首次推出面額300元的「無敵777」，共有4個頭獎300萬元，總中獎率36%，超過12萬個1400元以上的獎項。
台灣彩券公司指出，這次在喜氣的紅色票面上，幸運「7」搭配閃亮霓虹燈作為遊戲刮區，包含「對幸運號碼」、「刮六中三」、「刮三中三」及「一刮即中」共有6局遊戲，若在「對幸運號碼」與「刮六中三」刮區中若刮出X3倍數符號，該局獎金立即變3倍，獎金結構結合幸運數字「7」的倍數規畫2100元、3500元、4200元等獎項。
刮刮樂「麻將」也再度上市，每張售價200元的「麻將」也是最受歡迎的經典益智延長型遊戲，12局遊戲中若任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局獎金，若「您的麻將」區同時刮出「中」、「發」、「白」麻將符號，即可獲得獎金1000元，共有5個頭獎200萬元，超過16萬個1000元以上的獎項，總中獎率30.04%。
此外，台灣彩券公司也提醒，買刮刮樂除了刮獎金之外，還有機會抽萬元現金，在「台灣彩券APP」成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，就可參加萬元現金抽獎，每周抽出10名幸運兒。由於距離10月11日活動結束只剩不到1個月的時間，可把握刮刮樂雙重中獎的機會。