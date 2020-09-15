內控5大缺失！金管會重罰新壽2760萬元　董座吳東進停職

金管會今（15）日表示，在對新光人壽辦理有價證券投資業務專案檢查及一般業務檢查時，發現新壽在辦理資產配置及清償能力評估控管作業、投資決策及風險控管作業及股權商品交易人員利益衝突防範作業，內控有嚴重缺失，有礙公司健全經營，因此依保險法重罰新台幣2760萬元及5項糾正處分，並要求調降國外投資額度比例上限至資金的39%，且未調整至符合上限前，不得新增國外投資。同時，金管會也停止新壽董事長吳東進的董事及董事長職務至這屆任期屆滿，新壽亦不得支付吳東進任何相關報酬及福利。



