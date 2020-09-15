看好新莊機捷周邊　建商明年Q1推案上看40億元

後疫情時代掀起報復性搶房熱潮，其中新北市新莊區更成為房市黑馬。根據統計，今年新莊區1至8月建物買賣交易量更達4071棟，為新北市交易量冠軍。對此，業者也預告，由於看好上新莊，明年將在機捷A5泰山站、A3新北產業園區站周邊連推兩大建案，預估明年Q1推案量就將達40億元。



