看好新莊機捷周邊　建商明年Q1推案上看40億元

後疫情時代掀起報復性搶房熱潮，其中新北市新莊區更成為房市黑馬。根據統計，今年新莊區1至8月建物買賣交易量更達4071棟，為新北市交易量冠軍。對此，業者也預告，由於看好上新莊，明年將在機捷A5泰山站、A3新北產業園區站周邊連推兩大建案，預估明年Q1推案量就將達40億元。
5月後疫情逐步解封，不只是報復性出遊，剛性需求、資金回流催生房市買氣高漲。科達機構旗下推案也連連熱銷，不僅明年欲交屋的建案在4個半月內完銷，今年剛推建案也開賣4個月已近完銷，雙雙創下亮眼成績；為了回饋兩案已購客戶，科達機構12日舉辦電影包場活動來支持國片《海霧》。
看好上新莊建案持續熱賣，建商也繼續加碼。科達機構董事長、海研建築總經理指出，看好新莊區發展，並趁勝追擊，再插旗新莊面積千坪的土地，預計明年第1至2季將推出新建案。
他分析，該區因鄰近機捷A5站，交通串連三環三線、匯集國道，且鄰近上新莊宏匯廣場、新泰商圈、幸福佳瑪商圈、中平路商圈、新莊國民運動中心，近年已吸引眾多建商持續插旗千坪土地；而相鄰的新泰重劃區位機捷A5泰山站旁，近期則有新建案開價42至46萬元，預計兩區明年總案量上看200億元，未來房價將全數站穩4字頭，等到塭仔圳市地重劃後，勢必再掀起另一波建商搶地潮。
此外，賴建程也預告，機捷A3新北產業園區站周邊也有新建案於明年第1季登場，主打機捷、環狀線雙捷交匯捷運宅，10分鐘抵達北市；兩大推案量總計40億元，若加上新莊今年總銷達30億元建案，整體朝百億推案量目標邁進。
展望未來房市，賴建程表示，今年因過去觀望的剛性買盤湧出、海外資金回流，多數自住客擔心房價上漲搶房，3至7日內決定購屋，下半年整體買氣強勁，今年估計再創交易量高峰，後疫情時代搶買房景氣有機會續旺3至5年。